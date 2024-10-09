Другий Саміт миру може відбутися до кінця року з участю Росії — деталі від посла у Туреччині

Перший Саміт миру. Фото: ОП

Посол у Туреччині Василь Боднар розповів про плани України щодо проведення другого Саміту миру. За його словами, він може відбутися до кінця цього року. На ньому, ймовірно, будуть присутні представники Росії.

Про це повідомляє Reuters у середу, 9 жовтня.

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Боднар зазначив, що участь Росії не означає прямі перемовини Києва та Москви.

За його словами, метою Саміту є досягнення справедливого миру для України. Він наголосив, що зустріч не буде двосторонньою, а до переговорів залучать і інші сторони. Посол також каже, що Туреччина відіграватиме важливу роль завдяки своєму досвіду посередництва в міжнародних конфліктах.

"Те, що ми зараз бачимо, полягає в тому, що міжнародна спільнота разом з Україною сяде і створить список щодо того, які кроки можна зробити для справедливого миру в Україні, і вони будуть обговорювати, які вимоги поставити Росії на основі цього списку", — заявив Боднар.

Нагадаємо, в Офісі Президента прокоментували підготовку України до другого Саміту миру. Там назвали, коли буде відома дата його проведення.

Також Президент України Володимир Зеленський наголосив, що план перемоги повинен бути презентований до другого Саміту миру.