Дарія Зарівна розкрила деталі підготовки до другого Саміту Миру

Радниця з питань комунікацій керівника Офісу Президента Дарія Зарівна. Фото: ОП

Радниця з питань комунікацій керівника Офісу Президента Дарія Зарівна прокоментувала підготовку до другого Саміту Миру. Вона назвала, коли буде відома дата його проведення.

Про це Дарія Зарівна написала у Telegram у вівторок, 8 жовтня.

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"Протягом жовтня відбудеться низка тематичних конференцій по пунктах Формули миру. Остання така конференція пройде 30-31 жовтня", — розповіла Зарівна.

За її словами, питання дати проведення Саміту буде вирішуватись після завершення тематичних конференцій.

Цю інформацію вона підтвердила також у коментарі Новини.LIVE.

Допис Зарівної. Фото: скриншот

Нагадаємо, 24 вересня Президент України Володимир Зеленський виступив із промовою на засіданні Ради безпеки ООН. Він акцентував увагу на важливості проведення другого Саміту миру.

Раніше Зеленський наголосив, що план перемоги України повинен бути презентований до другого Саміту миру. Він заявив, що це необхідно, змусити РФ до дипломатичного вирішення конфлікту.