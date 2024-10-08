Дарья Заривная раскрыла детали подготовки ко второму Саммиту Мира

Советник по вопросам коммуникаций руководителя Офиса Президента Дарья Заривная. Фото: ОП

Советник по вопросам коммуникаций руководителя Офиса Президента Дарья Заривная прокомментировала подготовку ко второму Саммиту Мира. Она назвала, когда будет известна дата его проведения.

Об этом Дарья Заривная написала в Telegram во вторник, 8 октября.

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"В течение октября состоится ряд тематических конференций по пунктам Формулы мира. Последняя такая конференция пройдет 30-31 октября", — рассказала Заривная.

По ее словам, вопрос даты проведения Саммита будет решаться после завершения тематических конференций.

Эту информацию она подтвердила также в комментарии Новини.LIVE.

Пост Заривной. Фото: скриншот

Напомним, 24 сентября Президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью на заседании Совбеза ООН. Он акцентировал внимание на важности проведения второго Саммита мира.

Ранее Зеленский подчеркнул, что план победы Украины должен быть представлен ко второму Саммиту мира. Он заявил, что это необходимо, вынудить РФ к дипломатическому решению конфликта.