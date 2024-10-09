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Второй Саммит мира с участием России — посол в Турции сообщил планы Украины

9 октября 2024 17:30
Аркадий Пастула - Редактор
Второй Саммит мира может состояться до конца года с участием России — детали от посла в Турции
Первый Саммит мира. Фото: ОП
Аркадий Пастула - Редактор

Посол в Турции Василий Боднар рассказал о планах Украины по проведению второго Саммита мира. По его словам, он может состояться до конца этого года. На нем, вероятно, будут присутствовать представители России.

Об этом сообщает Reuters в среду, 9 октября.

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Боднар отметил, что участие России не означает прямых переговоров Киева и Москвы.

По его словам, целью Саммита является достижение справедливого мира для Украины. Он отметил, что встреча не будет двусторонней, а к переговорам привлекут и другие стороны. Посол также говорит, что Турция будет играть важную роль благодаря своему опыту посредничества в международных конфликтах.

"То, что мы сейчас видим, заключается в том, что международное сообщество вместе с Украиной сядет и создаст список относительно того, какие шаги можно сделать для справедливого мира в Украине, и они будут обсуждать, какие требования поставить России на основе этого списка", — заявил Боднар.

Напомним, в Офисе Президента прокомментировали подготовку Украины ко второму Саммиту мира. Там назвали, когда будет известна дата его проведения.

Также Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что план победы должен быть представлен ко второму Саммиту мира.

россия Турция война Украина саммит политики

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