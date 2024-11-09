В Пакистане 9 ноября произошел кровавый теракт

Место теракта после взрыва. Фото: Mint

В Пакистане, на вокзале Кветты, произошел теракт. В настоящее время известно по меньшей мере о 26 погибших и 46 раненых, среди них есть военные.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на полицию.

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Сообщается, что взрыв прогремел в 8:45 утра по местному времени, когда около 100 пассажиров ждали поезда.

"Среди 25 подтвержденных погибших — 14 военнослужащих", — заявил Мухаммад Белудж, высокопоставленный представитель местной полиции.

По данным правоохранителей, взрыв совершил террорист-смертник, использовавший 6-8 килограммов взрывчатки.

Ответственность за теракт взяла "Освободительная армия Белуджистана".

Ранее мы писали, что в Израиле, в районе Тель-Авива, грузовик врезался в автобусную остановку, где находились люди.

Напомним, что в провинции Анкара, Турция, произошло террористическое нападение на компанию Turkish Aerospace Industries. Атака была совершена тремя террористами, среди которых была женщина.