В Пакистане 9 ноября произошел кровавый теракт

В Пакистане случился кровавый теракт — десятки погибших и раненых
В Пакистане, на вокзале Кветты, произошел теракт. В настоящее время известно по меньшей мере о 26 погибших и 46 раненых, среди них есть военные.
Об этом сообщает AFP со ссылкой на полицию.
Теракт в Пакистане
Сообщается, что взрыв прогремел в 8:45 утра по местному времени, когда около 100 пассажиров ждали поезда.
"Среди 25 подтвержденных погибших — 14 военнослужащих", — заявил Мухаммад Белудж, высокопоставленный представитель местной полиции.
По данным правоохранителей, взрыв совершил террорист-смертник, использовавший 6-8 килограммов взрывчатки.
Ответственность за теракт взяла "Освободительная армия Белуджистана".
Ранее мы писали, что в Израиле, в районе Тель-Авива, грузовик врезался в автобусную остановку, где находились люди.
Напомним, что в провинции Анкара, Турция, произошло террористическое нападение на компанию Turkish Aerospace Industries. Атака была совершена тремя террористами, среди которых была женщина.
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