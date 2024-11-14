У Бразилії терорист підірвав себе перед самітом G20

Поліція Бразилії на місці теракту. Фото: Reuters

В Бразилії вночі у середу, 13 листопада, пролунали вибухи під стінами Верховного суду. Під час одного з них, як виявилось, чоловік підірвав себе бомбою після невдалої спроби увійти до будівлі установи.

Про це повідомляє Reuters.

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Вибухи сталися навколо Площі Трьох Держав, яка є відомою в Бразилії тим, щоз'єднує головні будівлі трьох гілок бразильського федерального уряду. Місцеві спецслужби занепокоєні інцидентом, оскільки спроба теракту відбулася практично напередодні запланованої зустрічі глав держав G20 в Ріо-де-Жанейро.

Відомо, що перший з двох вибухів пролунав ввечері у середу на парковці поруч з будівлею суду, а другий прогримів перед будівлею, де згодом виявили тіло чоловіка.

Віцегубернаторка Федерального округу Селіна Леао заявила, що, за попередньою інформацією від поліції, чоловік підірвав сам себе вибухівкою після невдалої спроби потрапити до Верховного суду. Виявилось, що йому також належав автомобіль, який стояв поруч з будівлею, де від вибуху розірвало багажне відділення.

Посадовиця вважає, що чоловік діяв самостійно, проте, цю версію не підтвердили офіційно в поліції. Невідомі також й мотиви його злочину.

Наразі триває ідентифікація особи злочинця — правоохоронці побоюються, що на тілі чи поруч з ним може бути закладена вибухівка.

Наразі на місці працюють сапери, які з використанням роботизованої системи, хочуть знешкодити вибухівку, аби поліція детальніше розслідувала вибухи.

Нагадаємо, Володимир Путін відмовився від поїздки на саміт G20 в Бразилії, натомість російську делегацію представлятиме глава МЗС РФ Сергій Лавров.

Раніше Україна зверталася до Бразилії із закликом заарештувати Путіна на ордер Міжнародного кримінального суду, якщо він відвідає саміт G20.