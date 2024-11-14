В Бразилии террорист взорвал себя перед саммитом G20

Полиция Бразилии находится на месте теракта. Фото: Reuters

В Бразилии ночью в среду, 13 ноября, прогремели взрывы под стенами Верховного суда. Во время одного из них, как оказалось, мужчина взорвал себя бомбой после неудачной попытки войти в здание учреждения.

Об этом сообщает Reuters.

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Взрывы произошли вокруг Площади Трех Государств, известной в Бразилии тем, что соединяет главные здания трех ветвей бразильского федерального правительства. Местные спецслужбы обеспокоены инцидентом, поскольку попытка теракта произошла практически накануне запланированной встречи глав государств G20 в Рио-де-Жанейро.

Известно, что первый из двух взрывов прогремел вечером в среду на парковке рядом со зданием суда, а второй прогремел перед зданием, где впоследствии обнаружили тело мужчины.

Вице-губернатор Федерального округа Селина Леао заявила, что, по предварительной информации от полиции, мужчина взорвал сам себя взрывчаткой после неудачной попытки попасть в Верховный суд. Оказалось, что ему также принадлежал автомобиль, стоявший рядом со зданием, где от взрыва разорвало багажное отделение.

Чиновник считает, что мужчина действовал самостоятельно, однако, эту версию не подтвердили официально в полиции. Неизвестны также мотивы его преступления.

Пока идет идентификация личности преступника — правоохранители опасаются, что на теле или рядом с ним может быть заложена взрывчатка.

Сейчас на месте работают саперы, которые с использованием роботизированной системы хотят обезвредить взрывчатку, чтобы полиция подробнее расследовала взрывы.

Напомним, Владимир Путин отказался от поездки на саммит G20 в Бразилии, в то время как российскую делегацию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее Украина обращалась в Бразилию с призывом арестовать Путина на ордер Международного уголовного суда, если он посетит саммит G20.