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Путін не поїде на саміт G20 у Бразилії — яка причина

12 листопада 2024 21:52
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Саміт G20 в Бразилії — Путін відмовився від поїздки
Лідер Кремля Володимир Путін. Фото: Reuters
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Лідер Росії Володимир Путін відмовився від поїздки на саміт G20 в Бразилії через ордер Міжнародного кримінального суду на його арешт. Російську делегацію очолить глава МЗС Росії Сергій Лавров.

Про це повідомляє видання Le Monde у вівторок, 12 листопада.

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Лавров замінить російського диктатора на посаді глави російської делегації на саміті G20, який має відбутися 18-19 листопада у Ріо-де-Жанейро. 

Це пов'язано з тим, що бразильська влада не надала чітких гарантій щодо того, чи візьмуть Путіна під варту на підставі ордера, який видано Міжнародним кримінальним судом.

У заяві російського дипломатичного відомства йдеться, що поїздка Путіна скасована, "щоб не зірвати роботу саміту G20".

Сам же лідер Кремля у жовтні заявляв про те, що не поїде до Бразилії, поки він перебуває під ордером на арешт.

Нагадаємо, у жовтні Україна звернулася до Бразилії із закликом виконати ордер Міжнародного кримінального суду та заарештувати Путіна, якщо він відвідає саміт G20. 

Раніше ми писали про те, що російський диктатор Володимир Путін прагне під час президентства Дональда Трампа перезавантажити російсько-американські відносини на своїх умовах. Зокрема, він хоче зняття західних санкцій.

володимир путін саміт Бразилія G20 Міжнародний кримінальний суд арешт

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