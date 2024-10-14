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Україна закликала Бразилію заарештувати Путіна на саміті G20

14 жовтня 2024 18:28
Галина Шподарева - редактор
Україна закликає Бразилію арештувати Володимира Путіна, якщо він приїде на саміт G20
Володимир Путін. Фото: Reuters
Галина Шподарева - редактор

Україна звернулася до Бразилії із закликом виконати ордер Міжнародного кримінального суду та заарештувати Путіна, якщо він відвідає саміт G20. За даними Генпрокуратури України, російський диктатор може взяти участь у саміті G20 в Бразилії наступного місяця. 

Про це пише видання Reuters у понеділок, 14 жовтня. 

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Генеральний прокурор України заявив, що отримав дані, які вказують на те, що президент Росії Володимир Путін може взяти участь у саміті G20 в Бразилії наступного місяця, і закликав владу цієї країни виконати ордер на його арешт, якщо російський диктатор там з'явиться.

Міжнародний кримінальний суд (МКС) в Гаазі видав ордер на арешт Путіна в березні 2023 року, приблизно через рік після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, звинувативши його у воєнному злочині депортації дітей.

Росія заперечує звинувачення у воєнних злочинах, і Кремль назвав ордер МКС "недійсним".

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков прокоментував запитання, чи було прийнято рішення про участь Путіна у зустрічі 20 провідних економік світу. 

"Ні. Коли рішення буде прийнято, ми вам повідомимо", — сказав Пєсков. 

Бразилію закликали арештувати Путіна

Генеральний прокурор України Андрій Костін сказав, що "важливо, щоб міжнародна спільнота була єдиною і притягнула Путіна до відповідальності".

"У зв'язку з інформацією про те, що Путін може відвідати саміт G20 в Бразилії, я хотів би повторити, що влада Бразилії як держави-учасниці Римського статуту зобов'язана заарештувати його, якщо він наважиться приїхати туди", — сказав Костін, маючи на увазі договір, який заснував МКС.

За словами Костіна, він сподівається, що Бразилія заарештує Путіна, підтвердивши свій "статус демократичної і правової держави". Якщо цього не буде зроблено, існує ризик створення прецеденту, за яким лідери, звинувачені у злочинах, зможуть подорожувати безкарно, додав він.

Бразилія надіслала Путіну стандартне запрошення на зустріч "Великої двадцятки" в Ріо-де-Жанейро 18-19 листопада, але не отримала жодних ознак того, що він планує взяти в ній участь, за словами двох бразильських урядовців.

Реакція Офісу прокурора МКС

В Офісі прокурора МКС коментарів не надали. Прессекретар суду повторив, що він покладається на держави-учасниці та інших партнерів у виконанні своїх рішень, в тому числі ордерів на арешт.

За словами речника Фаді Ель Абдаллаха, держави-члени "зобов'язані співпрацювати відповідно до установчого договору суду".

Нагадаємо, у Кремлі відреагували на слова кандидата в президенти США Камали Гарріс, яка назвала президента Росії Володимира Путіна "вбивчим диктатором". У РФ заявили, що Сполучені Штати намагаються нав'язати свою думку світові. 

Раніше Новини.LIVE писали, що Володимир Путін їхав до Туркменістану не на ювілей з народження місцевого поета, а для нових домовленостей з президентом Ірану. Мовляв, західні санкції сильно вдарили по економіці Ірану та Росії, тож російський диктатор намагається зміцнити свою армію в нинішніх умовах.

володимир путін військові злочини Андрій Костін війна в Україні арешт МКС

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