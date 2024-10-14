Україна закликає Бразилію арештувати Володимира Путіна, якщо він приїде на саміт G20

Україна закликала Бразилію заарештувати Путіна на саміті G20
Україна звернулася до Бразилії із закликом виконати ордер Міжнародного кримінального суду та заарештувати Путіна, якщо він відвідає саміт G20. За даними Генпрокуратури України, російський диктатор може взяти участь у саміті G20 в Бразилії наступного місяця.
Про це пише видання Reuters у понеділок, 14 жовтня.
Звернення України щодо арешту Путіна
Генеральний прокурор України заявив, що отримав дані, які вказують на те, що президент Росії Володимир Путін може взяти участь у саміті G20 в Бразилії наступного місяця, і закликав владу цієї країни виконати ордер на його арешт, якщо російський диктатор там з'явиться.
Міжнародний кримінальний суд (МКС) в Гаазі видав ордер на арешт Путіна в березні 2023 року, приблизно через рік після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, звинувативши його у воєнному злочині депортації дітей.
Росія заперечує звинувачення у воєнних злочинах, і Кремль назвав ордер МКС "недійсним".
Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков прокоментував запитання, чи було прийнято рішення про участь Путіна у зустрічі 20 провідних економік світу.
"Ні. Коли рішення буде прийнято, ми вам повідомимо", — сказав Пєсков.
Бразилію закликали арештувати Путіна
Генеральний прокурор України Андрій Костін сказав, що "важливо, щоб міжнародна спільнота була єдиною і притягнула Путіна до відповідальності".
"У зв'язку з інформацією про те, що Путін може відвідати саміт G20 в Бразилії, я хотів би повторити, що влада Бразилії як держави-учасниці Римського статуту зобов'язана заарештувати його, якщо він наважиться приїхати туди", — сказав Костін, маючи на увазі договір, який заснував МКС.
За словами Костіна, він сподівається, що Бразилія заарештує Путіна, підтвердивши свій "статус демократичної і правової держави". Якщо цього не буде зроблено, існує ризик створення прецеденту, за яким лідери, звинувачені у злочинах, зможуть подорожувати безкарно, додав він.
Бразилія надіслала Путіну стандартне запрошення на зустріч "Великої двадцятки" в Ріо-де-Жанейро 18-19 листопада, але не отримала жодних ознак того, що він планує взяти в ній участь, за словами двох бразильських урядовців.
Реакція Офісу прокурора МКС
В Офісі прокурора МКС коментарів не надали. Прессекретар суду повторив, що він покладається на держави-учасниці та інших партнерів у виконанні своїх рішень, в тому числі ордерів на арешт.
За словами речника Фаді Ель Абдаллаха, держави-члени "зобов'язані співпрацювати відповідно до установчого договору суду".
Нагадаємо, у Кремлі відреагували на слова кандидата в президенти США Камали Гарріс, яка назвала президента Росії Володимира Путіна "вбивчим диктатором". У РФ заявили, що Сполучені Штати намагаються нав'язати свою думку світові.
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