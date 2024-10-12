Візит Путіна в Туркменістан — у ЗМІ розкрили суть поїздки

Президент Росії Володимир Путін на зустрічі з іранським колегою Масудом Пезешкіаном. Фото: росЗМІ

Російський президент Володимир Путін їхав до Туркменістану не на ювілей з народження місцевого поета, а для нових домовленостей з президентом Ірану. Мовляв, західні санкції сильно вдарили по економіці Ірану та Росії, тож Путін шукає способи, як зміцнити свою армію в нинішніх умовах.

Про це йдеться у статті The Telegraph.

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У статті стверджують, що зустріч в Ашхабаді 11 жовтня між Володимиром Путіним та Масудом Пезешкіяном організували дуже спонтанно. Російського диктатора нібито запросили на конференцію на честь 300-річчя з дня народження іранського поета, що є нетиповим форумом для проведення першої зустрічі.

"До понеділка, коли російські ЗМІ оголосили про зустріч Путіна і Пезешкіяна, навіть туркменські ЗМІ не повідомляли про форум, присвячений Магтимгули Пирагі, туркменському філософу, який народився в 1724 році. З того часу кілька центральноазійських лідерів підтвердили свою присутність на форумі, можливо, для того, щоб додати йому авторитету", — йдеться у статті.

Відомо, що Іран та Росія стали близькими союзниками та посилюють партнерство, яке розпочалося під час громадянської війни в Сирії майже 10 років тому.

Тегеран вже відправив до Москви тисячі ударних безпілотників та ракет малої дальності, а Росія натомість постачає Ірану нафту та надає деякі технології. Крім того, є непідтверджена інформація, що Кремль надав Ірану ще й винищувачі та системи ППО. Проте, в Тегерані все ще не задоволені до кінця співпрацею з Росією.

"Наші відносини з Путіним нагадують дружбу з тим, хто ніколи не платить свою частку, коли ви йдете в гості", — сказав на умовах анонімності професор одного з університетів поблизу Тегерана.

Іран та Росія у скрутному становищі

Втім, західні санкції дуже негативно вплинули на економіку Росії та Ірану. Тож, наразі Тегеран є доволі слабким партнером для Кремля.

"Пезешкіяну просто потрібно, щоб Путін був задоволений. Можливо, пообіцявши відправити більше безпілотників в Росію для використання у війні в Україні", — сказав анонімний інформатор.

Попри це, Росія "кинула" й Іран — місцеві ЗМІ звинувачують Путіна, що він не допоміг Ірану у Газі та дистанціювався від розв'язання кризових питань. Ще інші видання стверджують, що Кремль так і не надіслав обіцяні сучасні системи протиракетної оборони С-400.

У Кремлі заявили, що на зустрічі Путін і Пезешкіян також підпишуть двосторонню угоду, яка, як очікується, посилить співпрацю.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України виступило з важливою заявою щодо візиту Володимира Путіна до Туркменістану.

Також нещодавно повідомлялося, що російський прем'єр-міністр Михайло Мішустін відвідував Тегеран, щоб переговорити з іранськими лідерами щодо стратегічного партнерства.

Цікаво, що президент Ірану Масуд Пезешкіян цинічно заявив, що Іран не передавав ніякої зброї Росії.