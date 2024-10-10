В МЗС України прокоментували майбутній візит Путіна до Туркменістану

Російський президент Володимир Путін. Фото: REUTERS

Президент Росії Володимир Путін планує 11 жовтня відвідати Туркменістан для участі у міжнародному форумі, присвяченому 300-річчю туркменського поета Магтимгули Фрагі. Міністерство закордонних справ України виступило з важливою заявою.

Про це стало відомо з сайту МЗС у четвер, 10 жовтня.

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"Україна сподівається, що керівництво Туркменістану усвідомлює, що Путін є воєнним злочинцем, на якого виданий ордер на арешт Міжнародного кримінального суду за незаконне примусове переміщення українських дітей до Російської Федерації", — йдеться в повідомленні.

В МЗС додали, що Путін і його спільники несуть відповідальність за агресію проти України, воєнні злочини, злочини проти людяності, геноцид, а також за численні акти вбивств, катувань, зґвалтувань, мародерства та обстрілів цивільної інфраструктури. У відомстві наголосили, що всі винні повинні бути притягнуті до відповідальності за скоєні злочини проти українського народу.

"Просто зараз російські окупанти продовжують здійснювати щоденні варварські атаки на українські міста і села, спричиняючи руйнування цивільної інфраструктури та загибель мирних людей", — заявили в міністерстві.

МЗС України закликає всі держави, що цінують людське життя, міжнародне право та Статут ООН, утримуватися від участі в спільних заходах із Путіним.

"Звертаємося до всіх держав і міжнародних організацій із закликом докласти максимальних зусиль для ефективної реалізації Формули миру як єдиного дієвого шляху до завершення російської агресії та відновлення всеохоплюючого, справедливого та тривалого миру в Україні та на європейському континенті", — додали у відомстві.

Нагадаємо, віцепрезидентка та кандидатка на пост президента США Камала Гарріс зробила заяву щодо зустрічей з Володимиром Путіним .

Раніше ЗМІ повідомили, що в останні дні ядерні загрози з боку Росії стали жорсткішими і дедалі частішими. Однак європейські лідери не здригнулися і не бояться погроз президента РФ Володимира Путіна.