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Європа ігнорує останні ядерні погрози Путіна, — TIME

5 жовтня 2024 07:30
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Європа не боїться ядерних погроз Путіна
Президент РФ Володимир Путін. Фото: hromadське.radio
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

В останні дні ядерні загрози з боку Росії стали жорсткішими і дедалі частішими. Однак європейські лідери не здригнулися і не бояться погроз президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє видання TIME.

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"Я не можу гарантувати, блеф це чи ні. Але я вважаю, що ми ніколи не можемо дозволити тому, хто не поважає демократію, права людини і все те, у що ми віримо — ми не можемо дозволити йому вирішувати, що мають робити всі інші з нас", — заявила в інтерв'ю Time прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, яка була серед найбільших прихильників у НАТО з питань посилення військової допомоги Україні.

Видання зазначає, що через загрози ядерної війни, які посилювалися, Росія намагалася зупинити західні країни від підтримки України. Особливо тоді, коли справа стосувалася далеких ударів по російських цілях.

TIME нагадує, що 19 вересня Європейський парламент ухвалив резолюцію, яка закликає Україну отримати зброю та дозвіл на завдання таких ударів, на що відповідь Москви була надзвичайно різкою.

"Те, до чого закликає Європейський парламент, призведе до світової війни із застосуванням ядерної зброї", — написав у Telegram спікер парламенту та член Ради безпеки РФ В'ячеслав Володін.

Він додав, що одній з російських міжконтинентальних балістичних ракет буде потрібно лише три хвилини і 20 секунд, щоб доставити боєголовку до Страсбурга (Франція), де знаходиться Європарламент.

Але голова Європейського парламенту в інтерв'ю TIME назвала такі заяви "типовою реакцією" та "конфронтацією". На питання про те, чи сприймає вона такі погрози всерйоз, Метсола додала, що "якщо це буде підсилювальна риторика, то нам доведеться бути до цього готовими".

"Стримана реакція відповідала зростаючій тенденції серед західних чиновників. Для багатьох з них Володимир Путін став схожим на хлопчика, який дуже часто кричав про ядерну зброю, що притупило вплив його власних сил ядерного стримування і дозволило багатьом європейцям позбутися страху перед ним", — пише TIME.

Метте Фредеріксен, прем'єр-міністр Данії, додала, що західна звичка переймається червоними лініями Путіна призвела до занадто великої кількості затримок у підтримці України.

"Єдина червона лінія, яку я бачу у цій війні, вже була перетнута, коли вони напали на Україну", — резюмувала вона.

У свою чергу, Кремль, ясно усвідомлюючи, що його червоні лінії ігноруються, продовжив проводити їх дедалі більше. Зокрема, за кілька днів після загрози Володіна місту Страсбург, Путін заявив на телевізійному засіданні своєї ради безпеки, що Росії необхідно знизити поріг застосування ядерної зброї. Президент РФ припустив, що у разі масштабної атаки із застосуванням звичайної зброї, наприклад ракет або навіть безпілотників, Росія може відповісти атомною бомбою.

Наприкінці публікації TIME пише, що формальна зміна в ядерній доктрині Росії, яка раніше передбачала ядерну відповідь лише у разі екзистенційної загрози Росії, потрапила до заголовків і викликала новий раунд дебатів у західних столицях. Однак вона не викликала помітної зміни тону з боку України чи її найближчих союзників.

"Росія більше не має жодних інструментів для залякування світу, крім ядерного шантажу. Ці інструменти не спрацюють", — заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак, у відповідь на останню загрозу Путіна.

Нагадаємо, що держсекретар США Ентоні Блінкен назвав нові ядерні погрози російського президента Володимира Путіна "безвідповідальними". За його словами, світ має рухатися до більшого роззброєння.

В Інституті дослідження війни (ISW) у свою чергу вважають, що рішення Путіна є маніпулятивним для впливу на Захід.

володимир путін Європа ядерна зброя війна в Україні ядерна небезпека

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