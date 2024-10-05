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Европа игнорирует последние ядерные угрозы Путина, — TIME

5 октября 2024 07:30
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Европа не боится ядерных угроз Путина
Президент РФ Владимир Путин. Фото: hromadske.radio
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В последние дни ядерные угрозы со стороны России стали более жесткими и участились. Однако европейские лидеры едва ли дрогнули и не боятся угроз президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает издание TIME.

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"Я не могу гарантировать, блеф это или нет. Но я считаю, что мы никогда не можем позволить тому, кто не уважает демократию, права человека и все то, во что мы верим — мы не можем позволить ему решать, что должны делать все остальные из нас", — заявила в интервью Time премьер-министр Дании Метте Фредериксен, которая была среди самых ярых сторонников в НАТО по вопросу усиления военной помощи Украине.

Издание отмечает, что через свои угрозы ядерной войны, которые усиливались, Россия пыталась остановить западные страны от поддержки Украины. Особенно тогда, когда дело касалось дальних ударов по российским целям.

TIME напоминает, что 19 сентября Европейский парламент принял резолюцию, призывающую Украину получить оружие и разрешение на нанесение таких ударов, на что ответ Москвы был необычно резким.

"То, к чему призывает Европейский парламент, приведет к мировой войне с применением ядерного оружия", — написал в Telegram спикер парламента и член Совета безопасности РФ Вячеслав Володин.

Он добавил, что одной из российских межконтинентальных баллистических ракет потребуется всего три минуты и 20 секунд, чтобы доставить боеголовку в Страсбург (Франция), где находится Европарламент.

Но председатель Европейского парламента в интервью TIME назвала такие заявления "типичной реакцией" и "конфронтацией". На вопрос о том, воспринимает ли она такие угрозы всерьез, Метсола добавила, что "если это будет усиливающая риторика, то нам придется быть к этому готовыми".

"Сдержанная реакция соответствовала растущей тенденции среди западных чиновников. Для многих из них Владимир Путин стал походить на мальчика, который слишком часто кричал о ядерном оружии, что притупило влияние его собственных сил ядерного сдерживания и позволило многим европейцам избавиться от страха перед ним", — пишет TIME.

Метте Фредериксен, премьер-министр Дании, добавила, что западная привычка беспокоится о красных линиях Путина привела к слишком большому количеству задержек в поддержке Украины.

"Единственная красная линия, которую я вижу в этой войне, уже была пересечена, когда они напали на Украину", — резюмировала она.

В свою очередь Кремль, ясно осознавая, что его красные линии игнорируются, продолжил проводить их все больше. В частности, спустя несколько дней после угрозы Володина в адрес города Страсбург, Путин заявил на телевизионном заседании своего совета безопасности, что России необходимо снизить порог применения ядерного оружия. Президент РФ предположил, что в случае масштабной атаки с применением обычного орудия, например ракет или даже беспилотников, Россия может ответить атомной бомбой.

В конце публикации TIME пишет, что формальное изменение в ядерной доктрине России, которая ранее предусматривала ядерный ответ только в случае экзистенциальной угрозы России, попало в заголовки и вызвало новый раунд дебатов в западных столицах. Однако оно не вызвало заметного изменения тона со стороны Украины или ее ближайших союзников.

"У России больше нет никаких инструментов для запугивания мира, кроме ядерного шантажа. Эти инструменты не сработают", — заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, в ответ на последнюю угрозу Путина.

Напомним, что госсекретарь США Энтони Блинкен назвал новые ядерные угрозы российского президента Владимира Путина "безответственными". По его словам, мир должен двигаться к большему разоружению.

В Институте исследования войны (ISW) в свою очередь считают, что решение Путина является манипулятивным для влияния на Запад.

владимир путин Европа ядерное оружие война в Украине ядерная опасность

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