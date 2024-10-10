Дзвінки Дональда Трампа Володимиру Путіну — реакція Білого дому

Президент Росії Володимир Путін спілкується з експрезидентом США Дональдом Трампом

У США стривожені інформацією щодо частих перемовин між колишнім президентом Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним. Про це стверджував Боб Вудворд у своїй книзі "Війна", але цю інформацію підтвердити офіційно у Білому домі поки не можуть.

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу 9 жовтня.

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Карін Жан-П'єр заявила, що, хоча і не може підтвердити наразі факт спілкування між колишнім президентом США та російським диктатором, це викликає серйозні занепокоєння у контексті України.

"Ми не обізнані з цими дзвінками, я не можу підтвердити жоден з цих дзвінків. Але якщо це справді правда, то чи нас це хвилює? Так. У нас є серйозні занепокоєння… особливо з огляду на те, що ми знаємо, що колишній президент лобіював проти збільшення допомоги Україні у її захисті від агресії Росії", — сказала вона.

Скандальна книга Боба Вудворда

Книга Боба Вудворда "Війна", в якій описували зв'язок між Трампом та Путіним, була презентована 8 жовтня. Це викликало бурхливу реакцію в США.

"Колишні президенти часто спілкуються з іноземними лідерами, але було б дуже незвично, щоб хтось спілкувався з явним супротивником Сполучених Штатів з протилежного боку війни, не узгодивши це з Білим домом чи Державним департаментом", – писали у статті NYT.

Також у книзі автор зазначав, що у час пандемії 2020 року Дональд Трамп нібито таємно надіслав тести на виявлення коронавірусу в Росію Володимиру Путіну для персонального користування. Нібито Путін дуже боявся заразитися і прийняв тести, просячи анонімності та секретності.

Тим часом у кампанії Трампа заперечили інформацію з книги Вудворда та навіть зухвало висловились у бік автора, назвавши його "повільним, млявим, некомпетентним і загалом нудною людиною без особистості".

"Жодна з цих вигаданих історій Боба Вудворда не є правдою, це робота справді божевільної людини з розладами психіки, яка страждає від виснажливого випадку божевілля відносно Трампа", — сказав тоді речник кампанії Трампа Стівена Ченга, як цитує NYT.

Нагадаємо, автор книги "Війна" писав, що після того, як республіканець Дональд Трамп залишив Білий дім у 2021 році, він ще неодноразово потім розмовляв з очільником Кремля.

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