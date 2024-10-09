Дональд Трамп таємно передавав тести на коронавірус Путіну

Володимир Путін та Дональд Трамп. Фото: Reuters

Колишній президент США Дональд Трамп під час пандемії 2020 року таємно передав російському диктатору Володимиру Путіну дуже дефіцитні тести для виявлення коронавірусу. На той час вони були дефіцитом навіть в Америці.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на книгу журналіста Боба Вудворда.

Читайте також:

Трамп передавав дефіцитні тести на коронавірус Путіну

Зазначається, що у книзі під назвою "Війна", публікація якої запланована наступного тижня, описується, що під час пандемії Путін був "нажаханий вірусом" і прийняв посилку, в якій Трамп передав йому дефіцитні на той час тести. Водночас російський диктатор попередив тодішнього президента США, щоб той не розголошував інформацію про відправлення дефіцитного медичного обладнання до Москви.

"Я не хочу, щоб ти говорив комусь про це, бо люди злитимуться на тебе, а не на мене", — сказав Путін Трампу під час телефонної розмови.

Крім того, посилаючись на анонімного помічника Трампа, автор книги заявив, що за чотири роки після цього випадку стосунки між Трампом і Путіним збереглися. Після того, як республіканець залишив Білий дім у 2021 році, він розмовляв з очільником Кремля щонайменше сім разів.

Також автор розповів про ситуацію, коли на початку 2024 року в Мар-а-Лаго, маєток Трампа у Флориді, він наказав своєму працівнику вийти з кабінету, щоб той міг провести приватну телефонну розмову з Путіним.

Повідомляється, що ця заява гнівно відкидається кампанією Трампа, однак автор зробив висновки, що "Трамп не придатний для роботи на посаді президента Штатів".

Нагадаємо, нещодавно Трамп розкритикував адміністрацію Джо Байдена за допомогу Україні. Мовляв, американці потребують її більше після урагану "Гелен".

Також джерела, наближені до Трампа, розповіли, які саме ідеї про закінчення війни пропонує у своєму мирному плані кандидат в президенти.