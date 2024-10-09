Дональд Трамп тайно передавал тесты на коронавирус Путину

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп во время пандемии 2020 года тайно передал российскому диктатору Владимиру Путину очень дефицитные тесты для выявления коронавируса. В то время они были дефицитом даже в Америке.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на книгу журналиста Боба Вудворда.

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Отмечается, что в книге под названием "Война", публикация которой запланирована на следующей неделе, описывается, что во время пандемии Путин был "напуган вирусом" и принял посылку, в которой Трамп передал ему дефицитные на то время тесты. В то же время, российский диктатор предупредил тогдашнего президента США, чтобы тот не разглашал информацию об отправке дефицитного медицинского оборудования в Москву.

"Я не хочу, чтобы ты говорил кому-то об этом, потому что люди будут злиться на тебя, а не на меня", — сказал Путин Трампу во время телефонного разговора.

Кроме того, ссылаясь на анонимного помощника Трампа, автор книги заявил, что через четыре года после этого случая отношения между Трампом и Путиным сохранились. После того, как республиканец покинул Белый дом в 2021 году, он разговаривал с главой Кремля по меньшей мере семь раз.

Также автор рассказал о ситуации, когда в начале 2024 года в Мар-а-Лаго, имение Трампа во Флориде, он приказал своему работнику выйти из кабинета, чтобы тот мог провести частный телефонный разговор с Путиным.

Сообщается, что это заявление гневно отвергается кампанией Трампа, однако автор сделал выводы, что "Трамп не годится для работы в должности президента Штатов".

Напомним, недавно Трамп раскритиковал администрацию Джо Байдена за помощь Украине. Мол, американцы нуждаются в ней больше после урагана "Хелен".

Также источники, приближенные к Трампу, рассказали, какие именно идеи об окончании войны предлагает в своем мирном плане кандидат в президенты.