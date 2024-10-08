Трамп розкритикував Байдена за передачу Україні допомоги

Кандидат в президента США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Carlos Barria

Колишній президент США, який нині знову балотується на цей пост, Дональд Трамп розкритикував адміністрацію Джо Байдена за допомогу Україні. Мовляв, американці потребують її більше після урагану "Гелен".

Про це повідомляє Fox News.

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Дональд Трамп почав знову спекулювати довкола теми допомоги Україні та озвучив неправдиву заяву, що США нібито надало країні сотні мільярдів доларів.

Також Трамп додав, що американська влада нібито ігнорує проблеми американців та кинула їх напризволяще після потужного урагану "Гелен", який пронісся США. Мовляв, Байден залишив у біді "своїх" і допомагає "чужим" надто багато.

"Отже, ми маємо майже $300 млрд для України, і все ж вони пропонують людям по $750 негайної допомоги через найгірший ураган, який хтось коли-небудь бачив", — заявив республіканець.

Кандидат в президенти США додав, що особисто відвідував Північну Кароліну, яка постраждала від потужного урагану. Там, за його словами, він побачив безліч мешканців, які жалілися на відсутність допомоги від держави.

"Я бачив одного чоловіка, він сидів на камені, просто сидів на камені, бо у нього нічого не залишилось", — заявив кандидат у президенти.

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп у Пенсильванії під час свого спільного виступу з Ілоном Маском зробив декілька дивних заяв.

Також джерела, наближені до Трампа, розповіли, які саме ідеї про закінчення війни пропонує у своєму мирному плані кандидат в президенти.

А наша спеціальна кореспондентка Новини.LIVE Уляна Бойчук зʼїздила до Батлера, до Пенсильванії, та розповіла про атмосферу на передвиборчих мітингах, про що думають виборці Трампа, чому його підтримують та чи справді люди покидають його раніше.