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Бросили американцев — Трамп раскритиковал Байдена за оказание помощи Украине

8 октября 2024 13:12
Анастасия Постоенко - Редактор
Трамп раскритиковал Байдена за передачу Украине помощи
Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Carlos Barria
Анастасия Постоенко - Редактор

Бывший президент США, ныне снова баллотирующийся на этот пост, Дональд Трамп, раскритиковал администрацию Джо Байдена за помощь Украине. Мол, американцы нуждаются в ней больше после урагана "Гелен".

Об этом сообщает Fox News .

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Дональд Трамп начал снова спекулировать вокруг темы помощи Украине и озвучил ложное заявление, что США якобы предоставило стране сотни миллиардов долларов.

Также Трамп добавил, что американские власти якобы игнорируют проблемы американцев и бросили их на произвол судьбы после мощного урагана "Гелен", который пронесся США. Мол, Байден оставил в беде "своих" и помогает "чужим" слишком много.

"Итак, мы имеем почти $300 млрд для Украины, и все же они предлагают людям по $750 немедленной помощи из-за наихудшего урагана, который кто-то когда-либо видел", — заявил республиканец.

Кандидат в президенты США добавил, что лично посещал Северную Каролину, пострадавшую от мощного урагана. Там, по его словам, он увидел множество жителей, жаловавшихся на отсутствие помощи от государства.

"Я видел одного мужчину, он сидел на камне, просто сидел на камне, потому что у него ничего не осталось", — заявил кандидат в президенты.

Напомним, недавно Дональд Трамп в Пенсильвании во время своего совместного выступления с Илоном Маском сделал несколько странных заявлений .

Также источники, приближенные к Трампу, рассказали, какие именно идеи об окончании войны предлагает в своем мирном плане кандидат в президенты.

А наша специальная корреспондентка Новини.LIVE Ульяна Бойчук съездила в Батлер в Пенсильванию и рассказала об атмосфере на предвыборных митингах, о чем думают избиратели Трампа, почему его поддерживают и действительно ли люди покидают его раньше.

Джо Байден Дональд Трамп Украина помощь війна критика

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