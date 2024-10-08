Повернення Дональда Трампа у Батлер — як це було

Виступ Дональда Трампа. Фото: Новини.LIVE

Літак кандидата у президенти Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, який пролітав над натовпом, мультимільйонер Ілон Маск вперше на сцені передвиборчого мітингу Трампа та кількатисячний натовп весь день в очікуванні головного виступу та повернення кандидата в президенти в Батлер — місця, де на нього було скоєно напад.

Спеціальна кореспондентка Новини.LIVE Уляна Бойчук зʼїздила у Батлер до Пенсильванії та розповідає про атмосферу на передвиборчих мітингах, про що думають виборці Трампа, чому його підтримують та чи справді люди покидають його раніше.

Читайте також:

Повернення Трампа у Батлер

"Якщо Трамп програє, я навіть не знаю, що з нами буде", — говорять між собою молоді люди, які компанією поспішають на мітинг.

Виступ Дональда Трампа. Фото: Новини.LIVE

Натовп тут збиратись почав ще з 7 ранку. Організатори надсилали інструкцію поводження та правила безпеки заздалегідь. Тим, хто прийшов раніше, — давали білі квитки, які поміж персоналу та преси дозволяли вхід на трибуну.

Вже ближче до обіду, за щонайменше 5 годин до виступу, натовп почав збиратись щільніше. Початку черги на вхід було важко знайти, а торговці поміж тим продавали різний мерч: від одягу та ручок до сумок та пінів на одяг. Ціна на сувеніри стартувала від 5 доларів, за футболку хотіли від 25 доларів, книги продавали по 30. Щоправда, вже під кінець мітингу футболки роздавали за 10, а книги — роздавали безкоштовно при виході.

На імпровізованому риночку, поміж лавок із їжею та пікапів, які обклеєні символікою та залізною статуєю Трампа, столик із мальованими картинами. Художник каже, що не малював вже десь 35 років, а 13 липня почав знову. Сподівається, що одну із його найбільших картин передадуть особисто Трампу, а на одній — зобразив кандидата-республіканця в образі Архистратига Михаїла, бо каже: "Обидвоє — захисники!".

"Я маю пристрасть до руху, це більше про ідею боротьби. Я не щасливий від того, як нині влаштоване все у країні. Ми маємо допомагати людям, як страждають в країні, а не робити, щоб вони страждали більше. Війни в Україні не сталось, якби ми були сильною країною. Ми маємо стати лідером у світі", — описує свої погляди чоловік.

Заходи безпеки під час проведення мітингу

На вході, по периметру та взагалі у Батлері, яке зазвичай дуже спокійне провінційне місто, були підвищені заходи безпеки. У місті патрулювали поліція штату, на території, де відбувався сам мітинг, поміж звичайної поліції міста, поліції штату, труперів та кінної поліції, — службу несли також і снайпери. Перед появою Трампа у небі літали військові літаки.

Виступ Дональда Трампа. Фото: Новини.LIVE

"Вони захищають повітря теж, бо мало що може статись, і невідомо, хто та що може скинути у повітря нині", — каже із натовпу чоловік, дивлячись у небо.

Перед самим виходом на публіку, служба безпеки ретельно перевіряла периметр, а під час вечірнього виступу, чоловіки у костюмах моніторили натовп та навіть заглядали у телефони та переписки людей, які їм здавались підозрілими.

Повернення у Батлер

У містечко Батлер у Пенсильванії, Трамп вдруге повернувся не просто так. Це було його "історичне повернення", як анонсувала його команда. Влітку 2024, у липні, на Дональда Трампа тут було вчинено перший напад. Вдруге, вже у жовтні, — 45-й президент США виступав перед куленепробивним склом, яке на заході сонці робило велику тінь на обличчя того, хто виступає.

Виступ Дональда Трампа. Фото: Новини.LIVE

Із анонсованих спікерів — Джей Ді Венс, який нині є кандидатом у віцепрезиденти, мультимільярдер Ілон Маск та сімʼї тих, хто загинув та постраждав під час першого мітингу у Батлері.

"Я хочу, щоб Трамп виграв. Я чекаю промови Джей Ді Венса. Він такий впевнений був на дебатах", — каже жінка, яка чекала чергу на вхід, згадуючи нещодавні дебати кандидатів у віцепрезиденти, де впевнену першість отримав республіканський кандидат.

Десь по полудню із гімну та молитви розпочалось саме дійство на сцені. Тут мали слово місцеві політики, ті, хто знав постраждалих та загиблого пожежника Корі Комператора.

Один художник за дві хвилини намалював портрет загиблого. Кожен із спікерів віддавав загиблому пожежнику Корі Комператору честь.

"Я тут найперше тому, щоб відати честь тим всім людям, які постраждали в липні. Їхня пам'ять має бути збережена", — каже учасник зібрання.

Ціни на їжу, пісня про кулю та феєрична поява Трампа

Пізніше чоловік із гітарою співав пісню про кулю, а вже ввечері зі сцени спеціально запрошений гість Ілон Маск — бізнесмен, мільярдер, який вперше, підстрибуючи, з'явився на передвиборчому ріллі, заявив:

"Він за нас прийняв кулю, ми маємо проголосувати, він вижив від поранення, тоді як чинний президент не може піднятись сходами".

Черги за їжею — шалені, вони теж починались нізвідки і закінчувались ніде. Щонайменше 40 хвилин потрібно було чекати, щоб замовити щось. Однак, вдавалось не всім.

"Ми простояли майже годину у черзі, щоб нам сказали, що їжі немає", — скаржився один із учасників мітингу.

Це більше здавалось на масовий захід святкування, а не на передвиборчий мітинг, де уважні виборці мали б слухати свого кандидата. Одна молода пара, якій на вигляд було десь 20 років, говорила про те, який крутий Трамп і як круто бути тут.

Виступ Дональда Трампа. Фото: Новини.LIVE

Трамп на ралі з'явився феєрично — спочатку за кілька годин він пролетів над натовпом на своєму літаку. Люди махали літаку руками, але чи був там насправді Трамп, чи це було частина просто концертної програми — залишиться невідомо, бо не було видно, чи з вікна людям хтось махав у відповідь.

Прихильники Трампа та війна в Україні

Частина людей прийшли на мітинг із чіткими вимогами — вони хочуть дешевого життя, хочуть дозволити собі автівку чи будинок, хочуть, аби ціни на проживання були невисокі.

"Є мільйон причин чому я тут, одна із — це я прийшов, бо хочу дешевого бензину, думаю, Трамп може це зробити", — каже учасник мітингу, який прийшов у костюмі Трампа.

На питання про Україну — багато ховають очі, хтось не хоче коментувати, хтось охоче каже: "треба дати Україні стріляти та використовувати зброю американців на повну".

"Ми маємо закінчити справи в Україні. Україна не може відмовитись від своєї землі. Крим окупували, коли президентом був Обама. Нині має бути згода, Росія має відійти, кордони мають відновитись. Я також вірю, що має бути план повернення грошей Сполученим Штатам, які допомагали фінансово Україні весь цей час", — каже один із учасників мітингу та додає, що дуже любить Україну саме за братів Кличків, бо є великим фанатом боксу.

Багато прихильників Трампа говорять саме його політичними лозунгами і щиро вірять у слова про те, що він закінчить війну в Україні, а на уточнення як, кажуть, що він знає.

"Очевидно, Путін має зібратися з України. Ви маєте отримувати більше допомоги від інших країн світу. Я думаю Трамп, він сказав, що він має ідею, то ж давайте сподіватись, що він закінчить війну", — каже один із учасників мітингу.

"Я обожнюю Трампа за його чесність та відчуття приземленості. Я підтримую його за те, що він хоче вивести США з війни в Україні", — каже інший учасник зібрання.

Люди, які йдуть раніше

Десь за 20 хвилин після того, як Трамп почав говорити, люди поступово почали виходити. На уточнення чому, відмовились відповідати.

"Ми маємо справи вдома ще", — коментар, який вдалось отримати від людей, які поспішали додому.

Виступ Дональда Трампа. Фото: Новини.LIVE

А Трамп продовжував говорити із сцени. Люди, які пішли раніше, пропустили, як Трамп щонайменше тричі говорив про відбудову Вашингтона, ДC; що головний конкурент США у світі — Китай; те, що робота має бути для американців. Кандидат-республіканець щонайменше тричі пообіцяв провести масову депортацію нелегалів із країни, дешеві продукт та хороші автівки, які мають отримати всі без винятку американці (і ті, що покинули ралі раніше, ймовірно, теж), всі мають стати такими, як Ілон Маск.

"Ми всі прийняли кулю за Америку для того, щоб врятувати її", — каже із сцени Трамп.

Коли заговорюється і повторюється — згадує Ілона Маска, і натовп вигукує. Потім Трамп демонстративно каже Джей Ді Венсу, щоб той попрацював над Ілоном. Подяк звучало на пів години.

Це все було більше схоже на феєричну виставу, трішки малопідготовлений за драматургією, бо виступи дітей Трампа змішувались із виступами інших бізнесменів, головний виступ змістився за розкладом на годину. Також чомусь Трамп нарікав на суфлер і пізніше сказав, що він йому не потрібен:

"Взагалі, кому потрібен суфлер?".

Багато учасників спочатку були дуже ввічливими, під кінець дня ставали роздратованими, втомленими і не надто приємними. Коли випадково їх зачепити, чи намагатись рухатись ближче до сцени, можна було почути багато неприємностей. Пізно ввечері багато людей у натовпі були напідпитку, у повітрі — не було повітря — лише сигаретний дим, а багато людей плювали просто на землю, на яку потім інші люди від втоми лягали.

Орієнтовно на другій зустрічі Трампа із виборцями у Батлері, Пенсильванія, було щонайменше 21 тисяча людей, медики повідомляли, що станом на вечір за допомогою звернулись щонайменше 50, що порівняно із 200 випадками у липні — помірна цифра.

Нагадаємо, під час свого виступу разом з Ілоном Маском у Пенсильванії, в тому ж самому містечку, в якому на нього був скоєно замах, Дональд Трамп зробив декілька дивних заяв. Говорив про космос та спорт.

Зазначимо, Трамп 5 жовтня виступив на передвиборчому мітингу в Батлері. Його виступ можна подивитися у фоторепортажі від Новини.LIVE.