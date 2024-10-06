Вибори у США — Трамп провів масштабний мітинг у Пенсильванії

Передвиборчий мітинг Дональда Трампа у Пенсильванії. Фото: Новини.LIVE, Уляна Бойчук

Кандидат у президенти США Дональд Трамп 5 жовтня виступив на передвиборчому мітингу в Батлері, штат Пенсільванія. Це місце є знаковим, оскільки в липні тут було скоєно замах на життя експрезидента США.

Виступ Трампа у Пенсильванії дивіться у фоторепортажі від Новини.LIVE.

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Зауважимо, що це перший виступ Трампа у Батлері після замаху. Разом із собою кандидат у президенти США запросив скандального мільярдера Ілона Маска.

Ілон Маск на виступі Трампа. Фото: Новини.LIVE, Уляна Бойчук

Цього разу у штаті та на місці проведення мітингу були вжиті безпрецедентні заходи безпеки — там перебуває велика кількість поліції та спецслужб.

Виступ Трампа у Пенсильванії. Фото: Новини.LIVE, Уляна Бойчук

А Трамп у свою чергу виступав за куленепробивним склом.

Дональд Трамп з куленепробивним склом у Пенсильванії. Фото: Новини.LIVE, Уляна Бойчук

Повідомляється, що прихильники кандидата від республіканців почали збиратись на зустріч ще за п'ять годин до початку.

Прихильники Трампа на передвиборчому мітингу у Пенсильванії. Фото: Новини.LIVE, Уляна Бойчук

Трамп на місці замаху у Пенсильванії. Фото: Новини.LIVE, Уляна Бойчук

Виборці на передвиборчому мітингу Трампа у Пенсильванії. Фото: Новини.LIVE, Уляна Бойчук 1 / 3

Нагадаємо, Ілон Маск підтримав кандидатуру Дональда Трампа у передвиборчих перегонах. Він наголосив, що кандидат від Республіканської партії має стати президентом, щоб зберегти демократію в Сполучених Штатах.

Раніше ми писали про те, що Трамп після зустрічі з Володимиром Зеленським у Нью-Йорку заявив, що у разі його поразки на виборах війна Росії проти України переросте у Третю світову війну. Він вважає, що його суперниця Камала Гарріс не зможе досягти миру.