Выборы в США - Трамп провел масштабный митинг в Пенсильвании

Предвыборный митинг Дональда Трампа в Пенсильвании Фото: Новини.LIVE, Ульяна Бойчук

Кандидат в президенты США Дональд Трамп 5 октября выступил на предвыборном митинге в Батлере , штат Пенсильвания. Это место является знаковым, поскольку в июле здесь было совершено покушение на жизнь экс-президента США.

Выступление Трампа в Пенсильвании смотрите в фоторепортаже Новини.LIVE.

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Заметим, что это первое выступление Трампа в Батлере после покушения. Вместе с собой кандидат в президенты США пригласил скандального миллиардера Илона Маска.

Илон Маск на выступлении Трампа. Фото: Новини.LIVE, Ульяна Бойчук

На этот раз в штате и на месте проведения митинга были приняты беспрецедентные меры безопасности — там находится большое количество полиции и спецслужб.

Выступление Трампа в Пенсильвании. Фото: Новини.LIVE, Ульяна Бойчук

А Трамп в свою очередь выступал за пуленепробиваемым стеклом.

Дональд Трамп с пуленепробиваемым стеклом в Пенсильвании. Фото: Новини.LIVE, Ульяна Бойчук

Сообщается, что сторонники кандидата от республиканцев начали собираться на встречу еще за пять часов до начала.

Сторонники Трампа на предвыборном митинге в Пенсильвании. Фото: Новини.LIVE, Ульяна Бойчук

Трамп на месте покушения в Пенсильвании. Фото: Новини.LIVE, Ульяна Бойчук

Избиратели на предвыборном митинге Трампа в Пенсильвании Фото: Новини.LIVE, Ульяна Бойчук 1/3 ​ 3

Напомним, Илон Маск поддержал кандидатуру Дональда Трампа в предвыборной гонке. Он подчеркнул, что кандидат от Республиканской партии должен стать президентом, чтобы сохранить демократию в Соединенных Штатах.

Ранее мы писали о том, что Трамп после встречи с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке заявил, что в случае его поражения на выборах война России против Украины перерастет в Третью мировую войну. Он считает, что его соперница Камала Харрис не сможет добиться мира.