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Трамп выступил с предвыборным митингом в Пенсильвании — фоторепортаж

6 октября 2024 23:42
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Выборы в США - Трамп провел масштабный митинг в Пенсильвании
Предвыборный митинг Дональда Трампа в Пенсильвании Фото: Новини.LIVE, Ульяна Бойчук
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Кандидат в президенты США Дональд Трамп 5 октября выступил на предвыборном митинге в Батлере , штат Пенсильвания. Это место является знаковым, поскольку в июле здесь было совершено покушение на жизнь экс-президента США.

Выступление Трампа в Пенсильвании смотрите в фоторепортаже Новини.LIVE.

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Заметим, что это первое выступление Трампа в Батлере после покушения. Вместе с собой кандидат в президенты США пригласил скандального миллиардера Илона Маска.

Маск в Пенсильвании
Илон Маск на выступлении Трампа. Фото: Новини.LIVE, Ульяна Бойчук

На этот раз в штате и на месте проведения митинга были приняты беспрецедентные меры безопасности — там находится большое количество полиции и спецслужб.

Трамп в Пенсильвании
Выступление Трампа в Пенсильвании. Фото: Новини.LIVE, Ульяна Бойчук

А Трамп в свою очередь выступал за пуленепробиваемым стеклом.

Дональд Трамп на предвыборном митинге в Пенсильвании
Дональд Трамп с пуленепробиваемым стеклом в Пенсильвании. Фото: Новини.LIVE, Ульяна Бойчук

Сообщается, что сторонники кандидата от республиканцев начали собираться на встречу еще за пять часов до начала.

  • Митинг Трампа
    Сторонники Трампа на предвыборном митинге в Пенсильвании. Фото: Новини.LIVE, Ульяна Бойчук
  • Трамп на митинге
    Трамп на месте покушения в Пенсильвании. Фото: Новини.LIVE, Ульяна Бойчук
  • Трамп выступил с предвыборным митингом в Пенсильвании — фоторепортаж - фото 6
    Избиратели на предвыборном митинге Трампа в Пенсильвании Фото: Новини.LIVE, Ульяна Бойчук
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Напомним, Илон Маск поддержал кандидатуру Дональда Трампа в предвыборной гонке. Он подчеркнул, что кандидат от Республиканской партии должен стать президентом, чтобы сохранить демократию в Соединенных Штатах.

Ранее мы писали о том, что Трамп после встречи с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке заявил, что в случае его поражения на выборах война России против Украины перерастет в Третью мировую войну. Он считает, что его соперница Камала Харрис не сможет добиться мира.

США митинг выборы Илон Маск Дональд Трамп фоторепортаж

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