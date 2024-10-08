Возвращение Дональда Трампа в Батлер — как это было

Выступление Дональда Трампа. Фото: Новини.LIVE

Самолет кандидата в президенты Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, летавший над толпой, мультимиллионер Илон Маск впервые на сцене предвыборного митинга Трампа и многотысячная толпа весь день в ожидании главного выступления и возвращения кандидата в президенты в Батлер — места, где на него было совершено нападение.

Специальный корреспондент Новини.LIVE Ульяна Бойчук съездила в Батлер в Пенсильванию и рассказывает об атмосфере на предвыборных митингах, о чем думают избиратели Трампа, почему его поддерживают и действительно ли люди покидают его раньше.

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"Если Трамп проиграет, я даже не знаю, что с нами будет", — говорят между собой молодые люди, которые компанией спешат на митинг.

Выступление Дональда Трампа. Фото: Новини.LIVE

Толпа здесь собираться начала еще с 7 утра. Организаторы направляли инструкцию по поведению и правилам безопасности заранее. Пришедшим раньше — давали белые билеты, которые между персоналом и прессой разрешали вход на трибуну.

Уже ближе к обеду, не менее 5 часов до выступления, толпа стала собираться плотнее. Сначала очереди на вход было трудно найти, а торговцы между тем продавали разный мерч: от одежды и ручек до сумок и пеней на одежду. Цена на сувениры стартовала от 5 долларов, за футболку хотели от 25 долларов, книги продавали по 30. Правда, уже к концу митинга футболки раздавали за 10, а книги — раздавали бесплатно при выходе.

На импровизированном рыночке, между лавок с едой и пикапов, которые оклеены символикой и железной статуей Трампа, столик с рисованными картинами. Художник говорит, что не рисовал уже где-то 35 лет, а 13 июля начал снова. Надеется, что одну из его крупнейших картин передадут лично Трампу, а на одной — изобразил кандидата-республиканца в образе Архистратига Михаила, потому что говорит: "Оба — защитники!".

"Я имею страсть к движению, это больше об идее борьбы. Я не счастлив от того, как сейчас устроено все в стране. Мы должны помогать людям, которые страдают в стране, а не делать, чтобы они страдали больше. Войны в Украине не произошло, если бы мы были сильной страной. Мы должны стать лидером в мире", — описывает свои взгляды мужчина.

Меры предосторожности во время проведения митинга

На входе, по периметру и вообще в Батлере, который обычно очень спокойный провинциальный город, были повышенные меры безопасности. В городе патрулировали полиция штата, на территории, где проходил сам митинг, между обычной полиции города, полиции штата, труперов и конной полиции, — службу несли также и снайперы. Перед появлением Трампа в небе летали военные самолеты.

Выступление Дональда Трампа. Фото: Новини.LIVE

"Они защищают воздух тоже, потому что мало ли что может произойти, и неизвестно, кто и что может сбросить в воздух сейчас", — говорит из толпы человек, глядя в небо.

Перед самым выходом на публику, служба безопасности тщательно проверяла периметр, а во время вечернего выступления, мужчины в костюмах мониторили толпу и даже заглядывали в телефоны и переписки людей, которые им казались подозрительными.

Возвращение в Батлер

В городок Батлер в Пенсильвании, Трамп во второй раз вернулся не просто так. Это было его "историческое возвращение", как анонсировала его команда. Летом 2024 года, в июле, на Дональда Трампа здесь было совершено первое нападение. Второй раз, уже в октябре, — 46-й президент США выступал перед пуленепробиваемым стеклом, которое на закате солнца делало большую тень на лицо выступающего.

Выступление Дональда Трампа. Фото: Новини.LIVE

Из анонсированных спикеров — Джей Ди Вэнс, который сейчас является кандидатом в вице-президенты, мультимиллиардер Илон Маск и семьи тех, кто погиб и пострадал во время первого митинга в Батлере.

"Я хочу, чтобы Трамп выиграл. Я жду речи Джей Ди Вэнса. Он такой уверенный был на дебатах", — говорит женщина, которая ждала очередь на вход, вспоминая недавние дебаты кандидатов в вице-президенты, где уверенное первенство получил республиканский кандидат.

Где-то после полудня с гимна и молитвы началось само действо на сцене. Здесь имели слово местные политики, те, кто знал пострадавших и погибшего пожарного Кори Комператора.

Один художник за две минуты нарисовал портрет погибшего. Каждый из спикеров отдавал погибшему пожарному Кори Комператору честь.

"Я здесь прежде всего потому, чтобы отдать честь тем всем людям, которые пострадали в июле. Их память должна быть сохранена", — говорит участник собрания.

Цены на еду, песня о пуле и феерическое появление Трампа

Позже мужчина с гитарой пел песню о пуле, а уже вечером со сцены специально приглашенный гость Илон Маск — бизнесмен, миллиардер, который впервые, подпрыгивая, появился на предвыборной пашне, заявил:

"Он за нас принял пулю, мы должны проголосовать, он выжил от ранения, тогда как действующий президент не может подняться по лестнице".

Очереди за едой — огромные, они тоже начинались ниоткуда и заканчивались нигде. Минимум 40 минут нужно было ждать, чтобы заказать что-то. Однако, удавалось не всем.

"Мы простояли почти час в очереди, чтобы нам сказали, что еды нет", — жаловался один из участников митинга.

Это больше казалось на массовое мероприятие празднования, а не на предвыборный митинг, где внимательные избиратели должны были бы слушать своего кандидата. Одна молодая пара, которой на вид было где-то 20 лет, говорила о том, какой крутой Трамп и как круто быть здесь.

Выступление Дональда Трампа. Фото: Новини.LIVE

Трамп на ралли появился феерично — сначала за несколько часов он пролетел над толпой на своем самолете. Люди махали самолету руками, но был ли там на самом деле Трамп, или это было часть просто концертной программы — останется неизвестно, потому что не было видно, из окна людям кто-то махал ли в ответ.

Поклонники Трампа и война в Украине

Часть людей пришли на митинг с четкими требованиями — они хотят дешевой жизни, хотят позволить себе машину или дом, хотят, чтобы цены на проживание были невысокие.

"Есть миллион причин почему я здесь, одна из — это я пришел, потому что хочу дешевого бензина, думаю, Трамп может это сделать", — говорит участник митинга, который пришел в костюме Трампа.

На вопрос об Украине — многие прячут глаза, кто-то не хочет комментировать, кто-то охотно говорит: "надо дать Украине стрелять и использовать оружие американцев на полную".

"Мы должны закончить дела в Украине. Украина не может отказаться от своей земли. Крым оккупировали, когда президентом был Обама. Сейчас должно быть согласие, Россия должна отойти, границы должны восстановиться. Я также верю, что должен быть план возврата денег Соединенным Штатам, которые помогали финансово Украине все это время", — говорит один из участников митинга и добавляет, что очень любит Украину именно за братьев Кличко, потому что является большим фанатом бокса.

Многие сторонники Трампа говорят именно его политическими лозунгами и искренне верят в слова о том, что он закончит войну в Украине, а на уточнение как, говорят, что он знает.

"Очевидно, Путин должен собраться из Украины. Вы должны получать больше помощи от других стран мира. Я думаю Трамп, он сказал, что у него есть идея, так давайте надеяться, что он закончит войну", — говорит один из участников митинга.

"Я обожаю Трампа за его честность и чувство приземленности. Я поддерживаю его за то, что он хочет вывести США из войны в Украине", — говорит другой участник собрания.

Люди, которые уходят раньше

Где-то через 20 минут после того, как Трамп начал говорить, люди постепенно начали уходить. На уточнение почему, отказались отвечать.

"Мы имеем дела дома еще", — комментарий, который удалось получить от людей, спешащих домой.

Выступление Дональда Трампа. Фото: Новини.LIVE

А Трамп продолжал говорить со сцены. Люди, которые ушли раньше, пропустили, как Трамп по меньшей мере трижды говорил о восстановлении Вашингтона, ДС; что главный конкурент США в мире — Китай; то, что работа должна быть для американцев. Кандидат-республиканец минимум трижды пообещал провести массовую депортацию нелегалов из страны, дешевые продукты и хорошие машины, которые должны получить все без исключения американцы (и те, что покинули ралли раньше, вероятно, тоже), все должны стать такими, как Илон Маск.

"Мы все приняли пулю за Америку для того, чтобы спасти ее", — говорит со сцены Трамп.

Когда заговаривается и повторяется — вспоминает Илона Маска, и толпа восклицает. Затем Трамп демонстративно говорит Джей Ди Вэнсу, чтобы тот поработал над Илоном. Благодарностей звучало на полчаса.

Это все было больше похоже на феерическое представление, немного малоподготовленное по драматургии, потому что выступления детей Трампа смешивались с выступлениями других бизнесменов, главное выступление сместилось по расписанию на час. Также, почему-то Трамп жаловался на суфлер и позже сказал, что он ему не нужен:

"Вообще, кому нужен суфлер?".

Многие участники сначала были очень вежливыми, под конец дня становились раздраженными, уставшими и не слишком приятными. Когда случайно их задеть, или пытаться двигаться ближе к сцене, можно было услышать много приятностей. Поздно вечером многие люди в толпе были навеселе, в воздухе — не было воздуха — только сигаретный дым, а многие люди плевали прямо на землю, на которую потом другие люди от усталости ложились.

Ориентировочно на второй встрече Трампа с избирателями в Батлере, Пенсильвания, было по меньшей мере 21 тысяча человек, медики сообщали, что на вечер за помощью обратились по меньшей мере 50, что по сравнению с 200 случаями в июле — умеренная цифра.

Напомним, во время своего выступления вместе с Илоном Маском в Пенсильвании, в том же самом городке, в котором на него было совершено покушение, Дональд Трамп совершил несколько странных заявлений. Говорил о космосе и спорте.

Отметим, что Трамп 5 октября выступил на предвыборном митинге в Батлере. Его выступление можно посмотреть в фоторепортаже от Новини.LIVE.