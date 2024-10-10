Звонки Дональда Трампа Владимиру Путину — реакция Белого дома

Президент России Владимир Путин общается с экспрезидентом США Дональдом Трампом

В США встревожены информацией о частых переговорах между бывшим президентом Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Об этом утверждал Боб Вудворд в своей книге "Война", но эту информацию официально подтвердить в Белом доме пока не могут.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга 9 октября.

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Карин Жан-Пьер заявила, что хотя и не может подтвердить факт общения между бывшим президентом США и российским диктатором, это вызывает серьезные беспокойства в контексте Украины.

"Мы не знакомы с этими звонками, я не могу подтвердить ни один из этих звонков. Но если это действительно правда, то волнует ли нас это? Да. У нас есть серьезные беспокойства… особенно учитывая, что мы знаем, что бывший президент лоббировал против увеличения помощи Украине в ее защите от агрессии России", — сказала она.

Скандальная книга Боба Вудворда

Книга Боба Вудворда "Война", описывающая связь между Трампом и Путиным, была презентована 8 октября. Это вызвало бурную реакцию в США.

"Бывшие президенты часто общаются с иностранными лидерами, но было бы очень необычно, чтобы кто-то общался с явным противником Соединенных Штатов с противоположной стороны войны, не согласовав это с Белым домом или Государственным департаментом", – писали в статье NYT.

Также в книге автор отмечал, что во время пандемии 2020 года Дональд Трамп якобы тайно послал тесты на выявление коронавируса в Россию Владимиру Путину для персонального пользования. Якобы Путин очень боялся заразиться и принял тесты, прося анонимности и секретности.

Тем временем в кампании Трампа отрицали информацию из книги Вудворда и даже вызывающе высказались в сторону автора, назвав его "медленным, вялым, некомпетентным и вообще скучным человеком без личности".

"Ни одна из этих вымышленных историй Боба Вудворда не является правдой, это работа поистине сумасшедшего человека с расстройствами психики, страдающего изнурительным случаем безумия в отношении Трампа", — сказал тогда представитель кампании Трампа Стивена Ченга, как цитирует NYT.

Напомним, автор книги "Война" писал, что после того, как республиканец Дональд Трамп покинул Белый дом в 2021 году, он еще не раз потом разговаривал с главой Кремля.

А недавно Дональд Трамп посетил Пенсильванию с выступлением, где его сопровождал Илон Маск. Кандидат в президенты сделал несколько странных заявлений.