Звонки Дональда Трампа Владимиру Путину — реакция Белого дома

В Белом доме считают, что частые разговоры Трампа и Путина несут угрозу Украине
В США встревожены информацией о частых переговорах между бывшим президентом Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Об этом утверждал Боб Вудворд в своей книге "Война", но эту информацию официально подтвердить в Белом доме пока не могут.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга 9 октября.
Беседа Трампа и Путина
Карин Жан-Пьер заявила, что хотя и не может подтвердить факт общения между бывшим президентом США и российским диктатором, это вызывает серьезные беспокойства в контексте Украины.
"Мы не знакомы с этими звонками, я не могу подтвердить ни один из этих звонков. Но если это действительно правда, то волнует ли нас это? Да. У нас есть серьезные беспокойства… особенно учитывая, что мы знаем, что бывший президент лоббировал против увеличения помощи Украине в ее защите от агрессии России", — сказала она.
Скандальная книга Боба Вудворда
Книга Боба Вудворда "Война", описывающая связь между Трампом и Путиным, была презентована 8 октября. Это вызвало бурную реакцию в США.
"Бывшие президенты часто общаются с иностранными лидерами, но было бы очень необычно, чтобы кто-то общался с явным противником Соединенных Штатов с противоположной стороны войны, не согласовав это с Белым домом или Государственным департаментом", – писали в статье NYT.
Также в книге автор отмечал, что во время пандемии 2020 года Дональд Трамп якобы тайно послал тесты на выявление коронавируса в Россию Владимиру Путину для персонального пользования. Якобы Путин очень боялся заразиться и принял тесты, прося анонимности и секретности.
Тем временем в кампании Трампа отрицали информацию из книги Вудворда и даже вызывающе высказались в сторону автора, назвав его "медленным, вялым, некомпетентным и вообще скучным человеком без личности".
"Ни одна из этих вымышленных историй Боба Вудворда не является правдой, это работа поистине сумасшедшего человека с расстройствами психики, страдающего изнурительным случаем безумия в отношении Трампа", — сказал тогда представитель кампании Трампа Стивена Ченга, как цитирует NYT.
Напомним, автор книги "Война" писал, что после того, как республиканец Дональд Трамп покинул Белый дом в 2021 году, он еще не раз потом разговаривал с главой Кремля.
А недавно Дональд Трамп посетил Пенсильванию с выступлением, где его сопровождал Илон Маск. Кандидат в президенты сделал несколько странных заявлений.
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