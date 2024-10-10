В МИД Украины прокомментировали предстоящий визит Путина в Туркменистан

Российский президент Владимир Путин. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в Туркменистан планирует 11 октября посетить Туркменистан для участия в международном форуме, посвященном 300-летию величайшего туркменского поэта Магтимгулы Фраги. Министерство иностранных дел Украины выступило с важным заявлением.

Об этом стало известно с сайта МИД в четверг, 10 октября.

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"Украина надеется, что руководство Туркменистана осознает, что Путин является военным преступником, на которого выдан ордер на арест Международного уголовного суда за незаконное принудительное перемещение украинских детей в Российскую Федерацию", — говорится в сообщении.

В МИД добавили, что Путин и его сообщники несут ответственность за агрессию против Украины, военные преступления, преступления против человечности, геноцид, а также за многочисленные акты убийств, пыток, изнасилований, мародерства и обстрелов гражданской инфраструктуры. В ведомстве подчеркнули, что все виновные должны быть привлечены к ответственности за совершенные преступления против украинского народа.

"Просто сейчас российские оккупанты продолжают совершать ежедневные варварские атаки на украинские города и села, приводя к разрушению гражданской инфраструктуры и гибели мирных людей", — заявили в министерстве.

МИД Украины призывает все государства, ценящие человеческую жизнь, международное право и Устав ООН воздерживаться от участия в совместных мероприятиях с Путиным.

"Обращаемся ко всем государствам и международным организациям с призывом приложить максимальные усилия для эффективной реализации Формулы мира как единого действенного пути к завершению российской агрессии и восстановлению всеобъемлющего, справедливого и продолжительного мира в Украине и на европейском континенте", — добавили в ведомстве.

Напомним, вице-президент и кандидат на пост президента США Камала Гаррис сделала заявление о встречах с Владимиром Путиным .

Ранее СМИ сообщили, что в последние дни ядерные угрозы со стороны России ужесточились и усиливались. Однако европейские лидеры не дрогнули и не боятся угроз президента РФ Владимира Путина.