Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow В МИД сделали резкое заявление из-за предстоящего визита Путина в Туркменистан arrow

В МИД сделали резкое заявление из-за предстоящего визита Путина в Туркменистан

10 октября 2024 23:37
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
В МИД Украины прокомментировали предстоящий визит Путина в Туркменистан
Российский президент Владимир Путин. Фото: REUTERS
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Президент России Владимир Путин в Туркменистан планирует 11 октября посетить Туркменистан для участия в международном форуме, посвященном 300-летию величайшего туркменского поэта Магтимгулы Фраги. Министерство иностранных дел Украины выступило с важным заявлением.

Об этом стало известно с сайта МИД в четверг, 10 октября.

Читайте также:

МИД о визите Путина в Туркменистан

"Украина надеется, что руководство Туркменистана осознает, что Путин является военным преступником, на которого выдан ордер на арест Международного уголовного суда за незаконное принудительное перемещение украинских детей в Российскую Федерацию", — говорится в сообщении.

В МИД добавили, что Путин и его сообщники несут ответственность за агрессию против Украины, военные преступления, преступления против человечности, геноцид, а также за многочисленные акты убийств, пыток, изнасилований, мародерства и обстрелов гражданской инфраструктуры. В ведомстве подчеркнули, что все виновные должны быть привлечены к ответственности за совершенные преступления против украинского народа.

"Просто сейчас российские оккупанты продолжают совершать ежедневные варварские атаки на украинские города и села, приводя к разрушению гражданской инфраструктуры и гибели мирных людей", — заявили в министерстве.

МИД Украины призывает все государства, ценящие человеческую жизнь, международное право и Устав ООН воздерживаться от участия в совместных мероприятиях с Путиным.

"Обращаемся ко всем государствам и международным организациям с призывом приложить максимальные усилия для эффективной реализации Формулы мира как единого действенного пути к завершению российской агрессии и восстановлению всеобъемлющего, справедливого и продолжительного мира в Украине и на европейском континенте", — добавили в ведомстве.

Напомним, вице-президент и кандидат на пост президента США Камала Гаррис сделала заявление о встречах с Владимиром Путиным   .     

Ранее СМИ сообщили, что в последние дни ядерные угрозы со стороны России ужесточились и усиливались. Однако европейские лидеры не дрогнули и не боятся угроз президента РФ Владимира Путина.

россия владимир путин МИД Туркменистан Украина война в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

23:56 В центре Киева изменятся маршруты троллейбусов

23:55 В Харькове пьяный мужчина поджег кассовую зону на АЗС

23:53 Почти год сливал данные о ВСУ — как суд на Кировоградщине наказал мужчину

23:45 Поезд, на котором ехали 750 депутатов Европарламента, задымился — что произошло

23:37 В МИД сделали резкое заявление из-за предстоящего визита Путина в Туркменистан

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

23:00 В ТЦК объяснили, какая бывает альтернатива мобилизации

22:48 Лубинец отреагировал на смерть украинской журналистки в российском плену

22:39 В Одессе слышны мощные взрывы

22:33 Отказался от повестки, потому что испугался — как суд на Полтавщине наказал мужчину

22:31 Украинские журналисты попали под обстрел в Донецкой области

23:56 В центре Киева изменятся маршруты троллейбусов

23:55 В Харькове пьяный мужчина поджег кассовую зону на АЗС

23:53 Почти год сливал данные о ВСУ — как суд на Кировоградщине наказал мужчину

23:45 Поезд, на котором ехали 750 депутатов Европарламента, задымился — что произошло

23:37 В МИД сделали резкое заявление из-за предстоящего визита Путина в Туркменистан

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

23:00 В ТЦК объяснили, какая бывает альтернатива мобилизации

22:48 Лубинец отреагировал на смерть украинской журналистки в российском плену

22:39 В Одессе слышны мощные взрывы

22:33 Отказался от повестки, потому что испугался — как суд на Полтавщине наказал мужчину

22:31 Украинские журналисты попали под обстрел в Донецкой области

Эксклюзив

18:43 Клубника будет до Нового года — чем богат ассортимент на "Привозе"

9 октября 2024

18:39 Бизнес на уклонистах — одесситы рассказали, что делать с врачами-коррупционерами

06:40 Цены на медь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

06:11 Найдены списки уклонистов — что грозит тем, кто платил врачам за диагнозы

8 октября 2024

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на чермет в октябре

06:30 Рост стоимости зерновых продолжается — сколько стоит подсолнечник в октябре

Эксклюзив

06:22 Трамп вернулся в Батлер — как это было и что думают его избиратели об Украине

7 октября 2024

14:32 Мы должны быть услышаны — одесситы снова вышли на митинг против сноса Пушкина

5 октября 2024

06:42 Цены на воду по регионам Украины — как могут вырасти коммунальные тарифы

06:40 В Украине растут цены на алюминий — стоимость цветных металлов в октябре

Text

21:41 Нардеп Волынец предлагает повысить минимальную зарплату в бюджете-2025

Text

19:52 Камельчук объяснил, отменят ли повышение налогов после завершения войны

Text

18:53 Нардеп объяснил, почему важно ремонтировать дороги в прифронтовой зоне

Text

17:50 План победы Зеленского и жуткий ураган в США — эфир Вечір.LIVE

Text

16:07 Гончаренко объяснил, почему Украина привлекает в ряды ВСУ офицеров-иностранцев

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

Text

15:18 После воздушной тревоги депутаты не вернулись на заседание ВР, — Гончаренко

Text

13:00 Заявление Зеленского о конце войны и Венгрии против Украины — эфир День.LIVE

Text

12:58 Депутат объяснил, в чем проблема мобилизации мужчин от 18 до 25 лет

Text

10:20 Что влияет на наказание за СОЧ — комментарий военного юриста

Text

10:09 Военный юрист объяснил, как командиры причастны к СОЧ бойцов

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

27 сентября 2024

20:40 Ошибаются 55% водителей — кто кого должен пропустить на перекрестке

3 октября 2024
Новость с видео

12:49 Через три года после смерти — на могиле Чапкиса установили памятник

9 октября 2024

11:03 С доплатами и премиями — стало известно, сколько Садовый заработал за сентябрь

27 сентября 2024

20:36В Киеве неизвестные в балаклавах захватили ТРЦ Sky Moll