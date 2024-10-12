Визит Путина в Туркменистан – в СМИ раскрыли суть поездки

СМИ раскрыли основной замысел визита Путина в Туркменистан — Иран в тупике
Российский президент Владимир Путин ехал в Туркменистан не на юбилей по поводу рождения местного поэта, а для новых договоренностей с президентом Ирана. Мол, западные санкции сильно ударили по экономике Ирана и России, поэтому Путин ищет способы, как укрепить свою армию в нынешних условиях.
Об этом говорится в статье The Telegraph.
Визит Путина в Туркменистан
В статье утверждают, что встреча в Ашхабаде 11 октября между Владимиром Путиным и Масудом Пезешкианом была организована очень спонтанно. Российского диктатора якобы пригласили на конференцию в честь 300-летия со дня рождения иранского поэта, являющегося нетипичным форумом для проведения первой встречи.
"До понедельника, когда российские СМИ объявили о встрече Путина и Пезешкиана, даже туркменские СМИ не сообщали о форуме, посвященном Магтимгулы Пираги, туркменскому философу, родившемуся в 1724 году. С тех пор несколько центральноазиатских лидеров подтвердили свое присутствие на форуме, возможно, для того, чтобы придать ему авторитет", — говорится в статье.
Известно, что Иран и Россия стали близкими союзниками и усугубляют партнерство, которое началось во время гражданской войны в Сирии почти 10 лет назад.
Тегеран уже отправил в Москву тысячи ударных беспилотников и ракет малой дальности, а Россия поставляет Ирану нефть и предоставляет некоторые технологии. Кроме того, есть неподтвержденная информация о том, что Кремль предоставил Ирану еще и истребители и системы ПВО. Тем не менее в Тегеране все еще недовольны до конца сотрудничеством с Россией.
"Наши отношения с Путиным напоминают дружбу с тем, кто никогда не платит свою долю, когда вы идете в гости", — сказал на условиях анонимности профессор одного из университетов вблизи Тегерана.
Иран и Россия в затруднительном положении
Впрочем, западные санкции очень негативно повлияли на экономику России и Ирана. Поэтому Тегеран является довольно слабым партнером для Кремля.
"Пезешкиану просто нужно, чтобы Путин был доволен, возможно, пообещав отправить больше беспилотников в Россию для использования в войне в Украине", — сказал анонимный информатор.
Несмотря на это, Россия "бросила" и Иран — местные СМИ обвиняют Путина в том, что он не помог Ирану в Газе и дистанцировался от разрешения кризисных вопросов. Еще другие издания утверждают, что Кремль так и не отправил обещанные современные системы противоракетной обороны С-400.
В Кремле заявили, что на встрече Путин и Пезешкиан также подпишут двустороннее соглашение, которое, как ожидается, усилит сотрудничество.
Напомним, Министерство иностранных дел Украины выступило с важным заявлением о визите Владимира Путина в Туркменистан.
Также недавно сообщалось, что российский премьер-министр Михаил Мишустин посещал Тегеран, чтобы переговорить с иранскими лидерами по поводу стратегического партнерства.
Примечательно, что президент Ирана Масуд Пезешкиан цинично заявил, что Иран не передавал никакого оружия России.
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