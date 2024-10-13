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Гарріс назвала Путіна вбивчим диктатором — у Кремлі відреагували

13 жовтня 2024 11:50
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
У Кремлі відреагували на слова Гарріс про Путіна — вона назвала його вбивчим диктатором
Речник Кремля Дмитро Пєсков та російський диктатор Володимир Путін. Фото: Reuters
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Кремль відреагував на слова кандидата в президенти США від Демократичної партії Камали Гарріс, яка назвала президента Росії Володимира Путіна "вбивчим диктатором".  Там заявили, що Сполучені Штати намагаються нав'язати свої погляди світу.

Про це повідомило видання Reuters у суботу, 12 жовтня.

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У Кремлі заявили, що те, що Гарріс назвала лідера Росії Путіна "вбивчим диктатором" свідчить про те, як політики у Вашингтоні намагаються нав'язати свої погляди світові.

За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, високий політичний істеблішмент США "просякнутий такою політичною культурою", що викликає все більше незадоволення у світі. 

"Високий політичний істеблішмент Сполучених Штатів Америки, судячи з усього, просякнутий такою політичною культурою. Це, напевно, квінтесенція тієї самої моделі міжнародних відносин, яку вони намагаються нав'язати всьому світу, моделі, яка більшості у світі починає подобатися все менше і менше", — сказав Пєсков у своєму інтерв'ю.

Коментарі Пєскова, судячи з усього, були відповіддю на критику Гарріс з приводу інформації про те, що експрезидент США Дональд Трамп, перебуваючи на посаді, надсилав тести на коронавірус в Росію в розпал пандемії. Тоді під час радіоінтерв'ю вона назвала Путіна "диктатором-вбивцею".

Видання зазначило, що Сполучені Штати закликали Путіна утриматися від коментування виборів у США ще в лютому, а також минулого місяця, коли лідер Кремля припустив, що в майбутньому опитуванні він віддасть перевагу Гарріс, а не Трампу через її "заразливий сміх".

Нагадаємо, кандидат в президенти США Камала Гарріс показала медичний висновок, який визнав її здоровою та придатною для роботи на високій посаді. 

Раніше ми писали, що експрезидент США Дональд Трамп відхилив пропозицію провести другі дебати з його суперницею Гарріс, заявивши, що час для проведення другого раунду дебатів "вже минув".

США володимир путін Дмитро Пєсков Камала Гарріс Росія вибори у США 2024

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