Камала Гарріс оприлюднила медичну довідку після того, як Дональд Трамп відмовився

Кандидат в президенти США Камала Гарріс. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Кандидат в президенти Сполучених Штатів Америки Камала Гарріс показала медичний висновок, який визнав її здоровою та придатною для роботи на високій посаді. Це сталося після того, як Дональд Трамп відмовився продемонструвати довідку.

Про це повідомляє Reuters у неділю, 13 жовтня.

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Медична довідка Гарріс

Лікар Джошуа Сіммонс зазначив, що останній медогляд Гарріс у квітні був "нічим не примітним". За його словами, вона веде активний спосіб життя і має здорову дієту, попри щільний графік. Гарріс не вживає тютюну, але страждає на сезонну алергію.

"Вона володіє фізичною і психічною стійкістю, необхідною для успішного виконання обов'язків президента, включаючи обов'язки глави виконавчої влади, глави держави і верховного головнокомандувача", — написав лікар.

За словами помічника Гарріс, вона оприлюднила свою медичну довідку, щоб привернути увагу до відмови Дональда Трампа.

Кандидатка в президенти США сказала, що небажання Трампа надати детальний медичний звіт є прикладом його непрозорості.

"Я думаю, що очевидно, що його команда як мінімум не хоче, щоб американський народ побачив все про те, ким він є", — сказала вона.

Директор з комунікацій передвиборчої кампанії Стівен Чунг заявив, що Трамп добровільно оприлюднив інформацію від свого особистого лікаря, а також докладні звіти лікаря Ронні Джексона, який лікував його після першого замаху.

Нагадаємо, Трамп відхилив пропозицію провести другі дебати з його суперницею Гарріс, заявивши, що час для проведення другого раунду дебатів "вже минув".

Також за останній місяць виборці стали більш позитивно ставитися до Камали Гарріс. Наразі її рейтинг на загальнонаціональному рівні становить 49%, тоді як у Дональда Трампа — 46%.