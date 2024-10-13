Камала Харрис обнародовала медицинскую справку после того, как Дональд Трамп отказался

Харрис показала справку о здоровье после того, как Трамп отказался
Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Камала Харрис показала медицинское заключение, признавшее ее здоровой и пригодной для работы на высокой должности. Это произошло после того, как Дональд Трамп отказался продемонстрировать справку.
Об этом сообщает Reuters в воскресенье, 13 октября.
Медицинская справка Харрис
Врач Джошуа Симмонс отметил, что последний медосмотр Харрис в апреле был "ничем не примечательным". По его словам, она ведет активный образ жизни и придерживается здоровой диеты, несмотря на плотный график. Харрис не употребляет табак, но страдает от сезонной аллергии.
"Она обладает физической и психической устойчивостью, необходимой для успешного выполнения обязанностей президента, включая обязанности главы исполнительной власти, главы государства и верховного главнокомандующего", — написал врач.
По словам помощника Харрис, она обнародовала свою медицинскую справку, чтобы привлечь внимание к отказу Дональда Трампа.
Кандидат в президенты США сказала, что нежелание Трампа предоставить подробный медицинский отчет является примером его непрозрачности.
"Я думаю, что очевидно, что его команда, как минимум, не хочет, чтобы американский народ увидел все о том, кем он является", — сказала она.
Директор по коммуникациям предвыборной кампании Стивен Чунг заявил, что Трамп добровольно обнародовал информацию от своего личного врача, а также подробные отчеты врача Ронни Джексона, лечившего его после первого покушения.
Напомним, Трамп отклонил предложение провести вторые дебаты с его соперницей Харрис, заявив, что время для проведения второго раунда дебатов "уже прошло".
Также за последний месяц избиратели стали более положительно относиться к Камале Харрис. Теперь ее рейтинг на общенациональном уровне составляет 49%, тогда как у Дональда Трампа — 46%.
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