Камала Харрис обнародовала медицинскую справку после того, как Дональд Трамп отказался

Кандидат в президенты США Камала Харрис. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Камала Харрис показала медицинское заключение, признавшее ее здоровой и пригодной для работы на высокой должности. Это произошло после того, как Дональд Трамп отказался продемонстрировать справку.

Об этом сообщает Reuters в воскресенье, 13 октября.

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Медицинская справка Харрис

Врач Джошуа Симмонс отметил, что последний медосмотр Харрис в апреле был "ничем не примечательным". По его словам, она ведет активный образ жизни и придерживается здоровой диеты, несмотря на плотный график. Харрис не употребляет табак, но страдает от сезонной аллергии.

"Она обладает физической и психической устойчивостью, необходимой для успешного выполнения обязанностей президента, включая обязанности главы исполнительной власти, главы государства и верховного главнокомандующего", — написал врач.

По словам помощника Харрис, она обнародовала свою медицинскую справку, чтобы привлечь внимание к отказу Дональда Трампа.

Кандидат в президенты США сказала, что нежелание Трампа предоставить подробный медицинский отчет является примером его непрозрачности.

"Я думаю, что очевидно, что его команда, как минимум, не хочет, чтобы американский народ увидел все о том, кем он является", — сказала она.

Директор по коммуникациям предвыборной кампании Стивен Чунг заявил, что Трамп добровольно обнародовал информацию от своего личного врача, а также подробные отчеты врача Ронни Джексона, лечившего его после первого покушения.

Напомним, Трамп отклонил предложение провести вторые дебаты с его соперницей Харрис, заявив, что время для проведения второго раунда дебатов "уже прошло".

Также за последний месяц избиратели стали более положительно относиться к Камале Харрис. Теперь ее рейтинг на общенациональном уровне составляет 49%, тогда как у Дональда Трампа — 46%.