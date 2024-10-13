В Кремле отреагировали на слова Гаррис о Путине — она назвала его убийственным диктатором

Спикер Кремля Дмитрий Песков и российский диктатор Владимир Путин. Фото: Reuters

Кремль отреагировал на слова кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис, которая назвала президента России Владимира Путина "убийственным диктатором". Там заявили, что Соединенные Штаты пытаются навязать свои взгляды миру.

Об этом сообщило издание Reuters в субботу, 12 октября.

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В Кремле заявили, что то, что Харрис назвала лидера России Путина "убийственным диктатором" свидетельствует о том, как политики в Вашингтоне пытаются навязать свои взгляды миру.

По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, высокий политический истеблишмент США "пропитан такой политической культурой", что вызывает все большее недовольство в мире.

"Высокий политический истеблишмент Соединенных Штатов Америки, судя по всему, пропитан такой политической культурой. Это, наверное, квинтэссенция той самой модели международных отношений, которую они пытаются навязать всему миру, модели, которая большинству в мире начинает нравиться все меньше и меньше", — сказал Песков в своем интервью.

Комментарии Пескова, судя по всему, были ответом на критику Харрис по поводу информации о том, что экс-президент США Дональд Трамп, находясь в должности, посылал тесты на коронавирус в Россию в разгар пандемии. Тогда во время радиоинтервью она назвала Путина "диктатором-убийцей".

Издание отметило, что Соединенные Штаты призвали Путина воздержаться от комментирования выборов в США еще в феврале, а также в прошлом месяце, когда лидер Кремля предположил, что в будущем опросе он отдаст предпочтение Харрис, а не Трампу из-за ее "заразительного смеха".

Напомним, кандидат в президенты США Камала Харрис показала медицинское заключение, признавшее ее здоровой и пригодной для работы на высокой должности.

Ранее мы писали, что экс-президент США Дональд Трамп отклонил предложение провести вторые дебаты с его соперницей Харрис, заявив, что время для проведения второго раунда дебатов "уже прошло".