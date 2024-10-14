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Украина призвала Бразилию арестовать Путина на саммите G20

14 октября 2024 18:28
Галина Шподарева - редактор
Украина призывает Бразилию арестовать Владимира Путина, если он приедет на саммит G20
Владимир Путин. Фото: Reuters
Галина Шподарева - редактор

Украина обратилась в Бразилию с призывом выполнить ордер Международного уголовного суда и арестовать Путина, если он посетит саммит G20. По данным Генпрокуратуры Украины, российский диктатор может принять участие в саммите G20 в Бразилии в следующем месяце.

Об этом пишет издание Reuters в понедельник, 14 октября.

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Обращение Украины по аресту Путина

Генеральный прокурор Украины заявил, что получил данные, указывающие на то, что президент России Владимир Путин может принять участие в саммите G20 в Бразилии в следующем месяце, и призвал власти этой страны исполнить ордер на его арест, если российский диктатор там появится.

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест Путина в марте 2023 года, примерно через год после полномасштабного вторжения России в Украину, обвинив его в военном преступлении депортации детей.

Россия отрицает обвинения в военных преступлениях, и Кремль назвал ордер МУС "недействительным".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал вопрос, было ли принято решение об участии Путина во встрече 20 ведущих экономик мира. 

"Нет. Когда решение будет принято, мы вам сообщим", — сказал Песков. 

Бразилию призвали арестовать Путина

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин, сказал что "важно, чтобы международное сообщество было единым и привлекло Путина к ответственности".

"В связи с информацией о том, что Путин может посетить саммит G20 в Бразилии, я хотел бы повторить, что власти Бразилии как государства-участника Римского статута обязаны арестовать его, если он решится приехать туда", — сказал Костин, имея в виду договор, который выдал МУС.

По словам Костина, он надеется, что Бразилия арестует Путина, подтвердив свой "статус демократического и правового государства". Если этого не будет сделано, существует риск создания прецедента, по которому лидеры, обвиняемые в преступлениях, смогут путешествовать безнаказанно, добавил он.

Бразилия направила Путину стандартное приглашение на встречу "Большой двадцатки" в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября, но не получила никаких признаков того, что он планирует принять в ней участие, по словам двух бразильских чиновников.

Реакция Офиса прокурора МКС

В Офисе прокурора МУС комментариев не предоставили. Пресс-секретарь суда повторил, что он полагается на государства-участники и других партнеров в исполнении своих решений, в том числе ордеров на арест.

По словам спикера Фади Эль Абдаллаха, государства-члены "обязаны сотрудничать в соответствии с учредительным договором суда".

Напомним, в Кремле отреагировали на слова кандидата в президенты США Камалы Харрис, назвавшей президента России Владимира Путина "убийственным диктатором". В РФ заявили, что Соединенные Штаты пытаются навязать свое мнение миру.

Ранее Новини.LIVE писали, что Владимир Путин ехал в Туркменистан не на юбилей с рождения местного поэта, а для новых договоренностей с президентом Ирана. Так, западные санкции сильно ударили по экономике Ирана и России, поэтому российский диктатор пытается укрепить свою армию в нынешних условиях.

владимир путин военные преступления Андрей Костин война в Украине арест МКС

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