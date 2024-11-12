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Путин не поедет на саммит G20 в Бразилии — какая причина

12 ноября 2024 21:52
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Саммит G20 в Бразилии — Путин отказался от поездки
Лидер Кремля Владимир Путин. Фото: Reuters
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Лидер России Владимир Путин отказался от поездки на саммит G20 в Бразилии из-за ордера Международного уголовного суда на его арест. Российскую делегацию возглавит глава МИД России Сергей Лавров.

Об этом сообщает издание Le Monde во вторник, 12 ноября.

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Лавров заменит российского диктатора на посту главы российской делегации на саммите G20, который должен состояться 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро. 

Это связано с тем, что бразильские власти не предоставили четких гарантий относительно того, возьмут ли Путина под стражу на основании ордера, выданного Международным уголовным судом.

В заявлении российского дипломатического ведомства говорится, что поездка Путина отменена, "чтобы не сорвать работу саммита G20".

Сам же лидер Кремля в октябре заявлял о том, что не поедет в Бразилию пока он находится под ордером на арест.

Напомним, в октябре Украина обратилась в Бразилию с призывом выполнить ордер Международного уголовного суда и арестовать Путина, если он посетит саммит G20.

Ранее мы писали о том, что российский диктатор Владимир Путин стремится в президенты Дональда Трампа перезагрузить российско-американские отношения на своих условиях. В частности, он желает снятия западных санкций.

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