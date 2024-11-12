Саммит G20 в Бразилии — Путин отказался от поездки

Путин не поедет на саммит G20 в Бразилии — какая причина
Лидер России Владимир Путин отказался от поездки на саммит G20 в Бразилии из-за ордера Международного уголовного суда на его арест. Российскую делегацию возглавит глава МИД России Сергей Лавров.
Об этом сообщает издание Le Monde во вторник, 12 ноября.
Путин отказался ехать на саммит G20 в Бразилию
Лавров заменит российского диктатора на посту главы российской делегации на саммите G20, который должен состояться 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро.
Это связано с тем, что бразильские власти не предоставили четких гарантий относительно того, возьмут ли Путина под стражу на основании ордера, выданного Международным уголовным судом.
В заявлении российского дипломатического ведомства говорится, что поездка Путина отменена, "чтобы не сорвать работу саммита G20".
Сам же лидер Кремля в октябре заявлял о том, что не поедет в Бразилию пока он находится под ордером на арест.
Напомним, в октябре Украина обратилась в Бразилию с призывом выполнить ордер Международного уголовного суда и арестовать Путина, если он посетит саммит G20.
Ранее мы писали о том, что российский диктатор Владимир Путин стремится в президенты Дональда Трампа перезагрузить российско-американские отношения на своих условиях. В частности, он желает снятия западных санкций.
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