Теракт в Ізраїлі — під час стрілянини в автобусі загинула дитина

Автобус, в якому сталася стрілянина. Фото: Magen David Adom

У ніч проти четверга, 12 грудня, в Ізраїлі сталася стрілянина в автобусі. Внаслідок нападу загинула дитина.

Про це повідомляє The Times of Israel.

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У єрусалимській лікарні Хадасса Ейн-Керем повідомили про смерть 12-річного хлопчика, який отримав тяжкі поранення під час стрілянини в ізраїльському автобусі, який рухався по шосе на Західному березі.

Дитина була доставлена до лікарні у критичному стані, але, незважаючи на всі зусилля лікарів, врятувати її не вдалося. Ім’я загиблого поки що не розголошується.

Внаслідок нападу постраждали ще три пасажири. Жінка отримала травми середньої тяжкості, двоє інших пасажирів — легкі поранення.

Місце, де сталася стрілянина в автобусі. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що в Ізраїлі в районі Тель-Авіва вантажний автомобіль врізався в автобусну зупинку, де перебували люди. Було відомо про понад три десятки поранених.

А будинок прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу в Кесарії в став ціллю БпЛА, який запустили з Лівану. Постраждалих внаслідок удару немає, адже на момент атаки прем'єр-міністра та його дружини не було вдома.