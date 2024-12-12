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В Израиле произошел теракт в автобусе — погиб ребенок

12 декабря 2024 08:46
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Теракт в Израиле — во время стрельбы в автобусе погиб ребенок
Автобус, в котором произошла стрельба. Фото: Magen David Adom
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В ночь на четверг, 12 декабря, в Израиле произошла стрельба в автобусе. В результате нападения погиб ребенок.

Об этом сообщает The Times of Israel.

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В иерусалимской больнице Хадасса Эйн-Керем сообщили о смерти 12-летнего мальчика, получившего тяжелые ранения во время стрельбы в израильском автобусе, двигавшемся по шоссе на Западном берегу.

Ребенок был доставлен в больницу в критическом состоянии, но, несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось. Имя погибшего пока не разглашается.

В результате нападения пострадали еще три пассажира. Женщина получила травмы средней тяжести, двое других пассажиров — легкие ранения.

Теракт Израиль
Место, где произошла стрельба в автобусе. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что в Израиле в районе Тель-Авива грузовой автомобиль врезался в автобусную остановку, где находились люди. Было известно о более трех десятках раненых.

А дом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Кесарии стал целью БпЛА, который запустили из Ливана. Пострадавших в результате удара нет, ведь на момент атаки премьер-министра и его супруги не было дома.

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