В Германии задержали террориста, въехавшего в толпу на рождественской ярмарке

Полиция Германии находится на месте теракта в Магдебурге. Фото: Reuters

В Магдебурге продолжаются расследование теракта, в результате которого погибли люди на новогодней ярмарке. Сегодня толпа местных жителей и туристов на машине.

Подробности теракта, которые известны сейчас, сообщает Reuters.

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Что известно на данный момент о террористе

Согласно данным агентства, задержанным террористом оказался 50-летний врач из Саудовской Аравии с постоянным местом жительства в Германии, где он прожил почти два десятилетия.

Источник в Саудовской Аравии сообщил Reuters, что королевство предупреждало немецкие власти о нападающем, который, по словам источника, опубликовал экстремистские взгляды в своей личной учетной записи X.

Также есть информация, что террорист заранее арендовал автомобиль BMW, с помощью которого и совершил теракт.

После инцидента полиция очистила территорию вокруг автомобиля, чтобы исследовать возможное взрывное устройство, но впоследствии оказалось, что взрывчатки не было.

На данный момент известно, что два человека (взрослый и ребенок) погибли, а ранеными считаются более 60 человек. В полиции считают, что задержанный террорист действовал как одиночка, поэтому не видят дальнейших угроз жителям города.

Напомним, в ночь на 12 декабря в Израиле произошла стрельба в автобусе, в результате которой погиб ребенок.

Ранее в Бразилии под стенами Верховного суда мужчина взорвал себя бомбой. Сначала он пытался зайти в здание.