Наезд на толпу в Магдебурге – подозреваемого задержали

Немецкая полиция. Иллюстративное фото: DANIEL ROLAND

В немецком городе Магдебург в результате наезда автомобиля в толпу на рождественской ярмарке. Погибли два человека, есть раненые. Полиция задержала 50-летнего подозреваемого.

Об этом пишет Tagesschau в субботу, 21 декабря.

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#Magdeburg Video de la arrestation per la policia du conductor de la voiture noire qui foncé dans la foule du marché de Noël.

Index de véracité : 7/10 pic.twitter.com/Mzit7t9nni — Kâplan (@KaplanBen_Fr) December 20, 2024

Теракт в Германии

Водителя, который въехал в толпу, задержали. Подозреваемым оказался врач-психотерапевт из Саудовской Аравии, проживающий в Саксонии-Ангальт с 2006 года.

В настоящее время продолжается расследование, в частности, по поводу возможного мотива преступления. Известно, что мужчина въехал в толпу на арендованной машине.

Согласно исследованиям, подозреваемый является заметной фигурой в эмигрантском сообществе и считается контактным лицом для искателей убежища, особенно женщин.

После инцидента территория вокруг автомобиля была оцеплена из-за подозрения взрывного устройства в нем, но полиция не нашла ничего. Согласно сообщению, мужчина промчался "по меньшей мере 400 метров через рождественскую ярмарку", в результате чего погибли два человека и по меньшей мере 60 раненых.

Ранее Reuters писало, что водитель заранее арендовал автомобиль BMW, с помощью которого и совершил теракт в Магдебурге.

Также в сети появилось видео с камер наблюдения с моментом наезда автомобиля в толпу.