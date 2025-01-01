В Новом Орлеане в США произошел теракт - Зеленский отреагировал

Зеленский отреагировал на теракт в Новом Орлеане
В американском городе Новый Орлеан во время празднования Нового года автомобиль на скорости въехал в толпу. Власти города предполагают, что это был теракт.
На происшествие отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский в X в среду, 1 января.
10 погибших, 30 раненых в результате тарана грузовика в толпу в Новом Орлеане, США.#США #атаки #США #Водитель грузовика #Авария #орлеан #орлеан pic.twitter.com/adu1ExcsB7— HARINDER (@harinder_1001) 1 января 2025
Наезд авто в толпу в Новом Орлеане
"Мы в Украине шокированы известием о нападении в Новом Орлеане, США, в результате которого погибли невинные люди и многие получили ранения. Верим, что виновные в этом ужасном нападении будут привлечены к ответственности", — говорится в сообщении.
Президент подчеркнул, что насилию, терроризму и любым другим угрозам человеческой жизни нет места в мире, а потому с ними нельзя мириться. Он выразил искренние соболезнования семьям погибших и пожелал выздоровления всем пострадавшим в результате инцидента.
"Украина поддерживает американский народ и осуждает насилие", — добавил Зеленский.
Ранее было известно о десяти погибших и 30 раненых в результате теракта в Новом Орлеане. Губернатор Луизианы Джефф Лэндри назвал смертельный инцидент на Бурбон-стрит "ужасным актом насилия".
Нападение на автомобиль в Новом Орлеане'е...10 непострадавших, 30 раненых.... pic.twitter.com/a9R2klAXmh— G_Galaxy-87 (@GCUPR87) 1 января 2025
Также мы писали, что в Польше пьяный военный обстрелял гражданский автомобиль и спрятался в лесу.
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