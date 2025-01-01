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У Польщі п'яний військовий стріляв у цивільну автівку — деталі

1 січня 2025 21:18
Євгенія Брюховецька - редактор
У Польщі військовий відкрив вогонь по цивільному авто
Польські військові. Ілюстративне фото: Міноборони Польщі
Євгенія Брюховецька - редактор

У польському місті Мельник у середу, 1 січня, військовий в стані алкогольного сп'яніння влаштував стрілянину. Він обстріляв цивільний автомобіль та сховався у лісі.

Про це пише Onet.

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Правоохоронці уточнили, що військовослужбовець 18-ї механізованої дивізії, який виконував завдання в рамках операції "Безпечне Підляшшя", самовільно покинув територію табору з табельної зброї. Далі він з невідомих причин обстріляв цивільний автомобіль, після чого заховався в лісі неподалік.

Видання зауважило, що внаслідок інциденту обійшлося без постраждалих. Раніше стало відомо, що в авто перебували батько та донька. 

В Оперативному командуванні зазначили, що було проведено розшукові заходи та військового негайно затримали. За попередніми даними, він перебував в стані алкогольного сп'яніння.

Нагадаємо, 18 грудня у польському місті Отвоцьк сталася пожежа у Національному центрі ядерних досліджень. Внаслідок інциденту постраждали двоє людей. 

Також ми писали, що 21 грудня у німецькому місті Магдебург внаслідок наїзду автомобіля у натовп на різдвяному ярмарку є загиблі та поранені. 

Польща стрілянина поліція військові автомобіль

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