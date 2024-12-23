Українка, яка постраждала під час теракту у Магдебурзі, перебуває у важкому стані

Поліція на місці теракту. Фото: Volksstimme

Громадянка України, яка отримала поранення внаслідок наїзду автомобіля на людей на різдвяному ярмарку у Магдебурзі, перебуває у важкому стані. Вона отримує усе необхідне лікування.

Про це Суспільному повідомили в МЗС України у понеділок, 23 грудня.

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Стан українки важкий

У неділю консул посольства України в Німеччині відвідав у лікарні громадянку України 1972 року народження, яка постраждала внаслідок наїзду автомобіля на різдвяний ярмарок у місті Магдебург.

Консул зазначив, що наразі жінці надається все необхідне лікування. Дипломатична установа перебуває на постійному контакті з працівниками медичного закладу та родичами потерпілої.

"Справа перебуває на контролі посольства України в ФРН", — запевнив дипломат.

Раніше ми писали, що внаслідок теракту 20 грудня у німецькому місті Магдебург постраждала громадянка України.

Нагадаємо, 20 грудня автомобіль в'їхав у натовп на різдвяному ярмарку у місті Магдебург. Внаслідок цього є загиблі та поранені.