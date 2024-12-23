Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Теракт у Магдебурзі — постраждала українка у важкому стані arrow

Теракт у Магдебурзі — постраждала українка у важкому стані

23 грудня 2024 16:06
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Українка, яка постраждала під час теракту у Магдебурзі, перебуває у важкому стані
Поліція на місці теракту. Фото: Volksstimme
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Громадянка України, яка отримала поранення внаслідок наїзду автомобіля на людей на різдвяному ярмарку у Магдебурзі, перебуває у важкому стані. Вона отримує усе необхідне лікування.

Про це Суспільному повідомили в МЗС України у понеділок, 23 грудня.

Читайте також:

Стан українки важкий

У неділю консул посольства України в Німеччині відвідав у лікарні громадянку України 1972 року народження, яка постраждала внаслідок наїзду автомобіля на різдвяний ярмарок у місті Магдебург. 

Консул зазначив, що наразі жінці надається все необхідне лікування. Дипломатична установа перебуває на постійному контакті з працівниками медичного закладу та родичами потерпілої.

"Справа перебуває на контролі посольства України в ФРН", — запевнив дипломат.

Раніше ми писали, що внаслідок теракту 20 грудня у німецькому місті Магдебург постраждала громадянка України.

Нагадаємо, 20 грудня автомобіль в'їхав у натовп на різдвяному ярмарку у місті Магдебург. Внаслідок цього є загиблі та поранені.

теракт Німеччина українці МЗС посольство

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:06 Власникам тварин у Польщі загрожують чималі штрафи – деталі

17:00 У Львові встановлять найбільший тризуб з дідухів — фоторепортаж

17:00 Відрядження до бойових частин — коли це незаконно

16:57 Масштабна аварія в Одесі — Іванівський міст перекрито

16:47 Погода на Святвечір — синоптики прогнозують у Львові зимову казку

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

16:37 Померла зірка культового фільму "Крокодил Данді"

16:17 Аеропорт Одеси — літаки стоять, зарплата директору капає

16:07 У Херсоні пролунали потужні вибухи

16:06 Теракт у Магдебурзі — постраждала українка у важкому стані

16:02 Понаднормова робота в Україні — як оплачується у 2024 році

17:06 Власникам тварин у Польщі загрожують чималі штрафи – деталі

17:00 У Львові встановлять найбільший тризуб з дідухів — фоторепортаж

17:00 Відрядження до бойових частин — коли це незаконно

16:57 Масштабна аварія в Одесі — Іванівський міст перекрито

16:47 Погода на Святвечір — синоптики прогнозують у Львові зимову казку

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

16:37 Померла зірка культового фільму "Крокодил Данді"

16:17 Аеропорт Одеси — літаки стоять, зарплата директору капає

16:07 У Херсоні пролунали потужні вибухи

16:06 Теракт у Магдебурзі — постраждала українка у важкому стані

16:02 Понаднормова робота в Україні — як оплачується у 2024 році

06:40 Ціни знову ростуть — вартість міді в Україні у грудні

22 грудня 2024

06:40 В Україні зростає вартість металобрухту — ціни на чормет у грудні

20 грудня 2024

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Ексклюзив

06:34 Одеський "Привоз" напередодні свят — наскільки зросли ціни

06:25 Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

06:22 Україна не в лідерах — яка зарплата у військових в інших країнах

18 грудня 2024

07:15 Ви здивуєтесь — порівняння цін на продукти у Грузії та в Україні

06:40 Ціни на мідь знову ростуть — ціни на кольорові метали у грудні

Text

14:41 Ворог змінив тактику — військовий прокоментував штурми на Курщині

Text

13:50 Нардеп сказав, чому Данілова не призначили послом в Молдові

Text

13:14 Зеленський змінив тактику щодо переговорів з РФ — ефір День.LIVE

Text

13:01 Множинне громадянство — нардеп різко висловився про законопроєкт

Text

08:00 Екстрено! "Сигнал" Зеленському від Трампа, — ефір Ранок.LIVE

21 грудня 2024
Text

00:20 Скандал у Вишгороді — інцидент прокоментував військовий аналітик

20 грудня 2024
Text

23:04 Ексглава МОЗ пояснила, куди інтегрували працівників МСЕК

Text

20:45 У Раді назвали, коли знизять мобілізаційний вік в Україні

Text

18:29 Біля Байкового кладовища розгорнули будівництво — що відомо

Text

18:19 Демченко повідомив, яка ситуація на кордоні з Білоруссю

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні

19 грудня 2024

11:07 Українцям доплатять до пенсій по 2 тис. гривень — хто в списку

13 грудня 2024

11:55 Пільги для УБД у 2025 році — хто може втратити допомогу