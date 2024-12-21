Теракт у Магдебурзі 20 грудня — що писав у соцмережах терорист, який в'їхав у натовп

Автомобіль, який в'їхав у натовп у Магдебурзі 20 грудня. Фото: REUTERS/Axel Schmidt

У Магдебурзі 50-річний уродженець Саудівської Аравії 20 грудня в'їхав у натовп людей на різдвяному ярмарку. Відомо, що перед інцидентом, у соцмережах він писав, що хоче помсти. За його словами, "Німеччина намагалася ісламізувати Європу".

Про це повідомляє Bild у суботу, 21 грудня.

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Автомобіль в'їхав у натовп

Підозрюваний Талеб А. неодноразово погрожував насильством у своїх соціальних мережах.

Підозрюваний у теракті. Фото: Bild

Перед інцидентом він писав сотні дивних повідомлень. Чоловік розповідав про "змову німецької влади проти саудівських біженців".

У своїх дописах він переважно висловлює ненависть до ісламу та закликає до помсти, звинувачуючи Німеччину в намірах ісламізувати Європу.

"Запевняю вас: якщо Німеччина хоче війни, ми її отримаємо. Якщо Німеччина хоче вбити нас, ми вб'ємо їх, помремо або сядемо до в'язниці з гордістю", — писав Талеб А. 13 серпня.

А у травні чоловік заявляв, що планує померти цього року. За його словами, він хотів "домогтися справедливості за будь-яку ціну".

"Запевняю вас, що 100-відсоткова помста скоро настане. Навіть якщо це коштуватиме мені життя. Німеччині доведеться заплатити ціну. Величезну ціну", — написав Талеб А. у грудні 2023 року, однак згодом видалив допис.

За даними ЗМІ, Саудівська Аравія попереджала владу Німеччини про екстремістські погляди Талеба А. Відомо, що останнім часом чоловік часто розповідав, що через критику ісламу втратив друзів і сім'ю.

"Сьогодні моя сім'я ненавидить мене тільки за те, що я не можу повірити в те, що злодієві потрібно відрубати руку. Люди на кшталт мене, які мають ісламське походження, але більше не є вірянами, не зустрічають тут розуміння чи терпимості з боку мусульман", — говорив він в інтерв'ю FAZ.

Допис Bild. Фото: скриншот

Допис Bild. Фото: скриншот

Що передувало

Нагадаємо, 20 грудня у Магдебурзі автомобіль в'їхав у натовп людей на різдвяному ярмарку. Внаслідок цього є загиблі та поранені. У мережі також показали відео.

Згодом стало відомо, що затриманим терористом виявився 50-річний лікар з Саудівської Аравії з постійним місцем проживання в Німеччині.

Також після інциденту територія навколо автомобіля була оточена через підозру вибухового пристрою в ньому, але поліція не знайшла нічого.