Теракт в Магдебурге 20 декабря — что писал в соцсетях террорист, въехавший в толпу

Автомобиль, въехавший в толпу в Магдебурге 20 декабря. Фото: REUTERS/Axel Schmidt

В Магдебурге 50-летний уроженец Саудовской Аравии 20 декабря въехал в толпу людей на рождественской ярмарке. Известно, что перед инцидентом в соцсетях он писал, что хочет отомстить. По его словам, "Германия пыталась исламизировать Европу".

Об этом сообщает Bild в субботу, 21 декабря.

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📌 Magdeburg, Германия, #Magdeburg https://t.co/3anVVgevU0 pic.twitter.com/MfOgJ2RRLX — Culture War (@CultureWar2020) December 20, 2024

Автомобиль въехал в толпу

Подозреваемый Талеб А. неоднократно угрожал насилием в своих социальных сетях.

Подозреваемый в теракте. Фото: Bild

Перед инцидентом он писал сотни странных сообщений. Мужчина рассказывал о "заговоре немецких властей против саудовских беженцев".

В своих сообщениях он преимущественно выражает ненависть к исламу и призывает к мести, обвиняя Германию в намерениях исламизировать Европу.

"Уверяю вас: если Германия хочет войны, мы ее получим. Если Германия хочет убить нас, мы убьем их, умрем или сядем в тюрьму с гордостью", — писал Талеб А. 13 августа.

А в мае мужчина заявлял, что планирует умереть в этом году. По его словам, он хотел "добиться справедливости любой ценой".

"Уверяю вас, что 100-процентная месть скоро наступит. Даже если это будет стоить мне жизни. Германии придется заплатить цену. Огромную цену", — написал Талеб А. в декабре 2023 года, однако впоследствии удалил сообщение.

По данным СМИ, Саудовская Аравия предупреждала власти Германии об экстремистских взглядах Талеба А. Известно, что в последнее время мужчина часто рассказывал, что из-за критики ислама потерял друзей и семью.

"Сегодня моя семья ненавидит меня только за то, что я не могу поверить в то, что вору нужно отрубить руку. Люди вроде меня, которые имеют исламское происхождение, но больше не являются верующими, не встречают здесь понимания или терпимости со стороны мусульман", — говорил он в интервью FAZ.

Пост Bild. Фото: скриншот

Пост Bild. Фото: скриншот

Что предшествовало

Напомним, 20 декабря в Магдебурге автомобиль въехал в толпу людей на рождественской ярмарке. В результате этого есть погибшие и раненые. В сети также показали видео.

Впоследствии стало известно, что задержанным террористом оказался 50-летний врач с Саудовской Аравии с постоянным местом жительства в Германии.

Также после инцидента территория вокруг автомобиля была оцеплена из-за подозрения взрывного устройства в нем, но полиция не нашла ничего.