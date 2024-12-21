Внаслідок теракту в Магдебурзі 20 грудня поранено українку — що відомо

Наслідки теракту в Магдебурзі. Фото: REUTERS/Axel Schmidt

Внаслідок теракту 20 грудня у німецькому місті Магдебург є поранена українка. Йдеться про жінку 1972 року народження.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий у соцмережі X у суботу, 21 грудня.

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Наразі жінка перебуває у важкому стані в одній з клінік Німеччини.

"Посольство України в ФРН і наші консули на звʼязку з клінікою та надають необхідну допомогу. Сподіваємося на якнайшвидше одужання нашої громадянки", — додав Тихий.

Допис Тихого. Фото: скриншот

Що сталось у Магдебурзі

Нагадаємо, 20 грудня автомобіль в'їхав у натовп на різдвяному ярмарку. Внаслідок цього є загиблі та поранені.

Згодом правоохоронці затримали 50-річного водія. Ним виявився уродженець Саудівської Аравії.

А у мережі показали дописи підозрюваного у соцмережах. Він писав про помсту та погрожував насильством.

На трагедію вже відреагував Президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що насильство ніколи не має перемагати.