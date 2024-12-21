В результате теракта в Магдебурге 20 декабря ранена украинка — что известно

Последствия теракта в Магдебурге. Фото: REUTERS/Axel Schmidt

В результате теракта 20 декабря в немецком городе Магдебург есть раненая украинка. Речь идет о женщине 1972 года рождения.

Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий в соцсети X в субботу, 21 декабря.

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Сейчас женщина находится в тяжелом состоянии в одной из клиник Германии.

"Посольство Украины в ФРГ и наши консулы на связи с клиникой и оказывают необходимую помощь. Надеемся на скорейшее выздоровление нашей гражданки", — добавил Тихий.

Пост Тихого. Фото: скриншот

Что произошло в Магдебурге

Напомним, 20 декабря автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке. В результате этого есть погибшие и раненые.

Впоследствии правоохранители задержали 50-летнего водителя. Им оказался уроженец Саудовской Аравии.

А в сети показали посты подозреваемого в соцсетях. Он писал о мести и угрожал насилием.

На трагедию уже отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что насилие никогда не должно побеждать.