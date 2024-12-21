В результате теракта в Магдебурге 20 декабря ранена украинка — что известно

Трагедия в Магдебурге — среди раненых есть украинка
В результате теракта 20 декабря в немецком городе Магдебург есть раненая украинка. Речь идет о женщине 1972 года рождения.
Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий в соцсети X в субботу, 21 декабря.
Раненая украинка в Германии
Сейчас женщина находится в тяжелом состоянии в одной из клиник Германии.
"Посольство Украины в ФРГ и наши консулы на связи с клиникой и оказывают необходимую помощь. Надеемся на скорейшее выздоровление нашей гражданки", — добавил Тихий.
Что произошло в Магдебурге
Напомним, 20 декабря автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке. В результате этого есть погибшие и раненые.
Впоследствии правоохранители задержали 50-летнего водителя. Им оказался уроженец Саудовской Аравии.
А в сети показали посты подозреваемого в соцсетях. Он писал о мести и угрожал насилием.
На трагедию уже отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что насилие никогда не должно побеждать.
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