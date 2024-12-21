Зеленський відреагував на теракт у Магдебурзі 20 грудня

Зеленський відреагував на теракт у Магдебурзі — що заявив
Президент України Володимир Зеленський відреагував на теракт у німецькому місті Магдебург. Він заявив, що насильство ніколи й ніде не має перемагати.
Про це український лідер написав у соцмережі X у суботу, 21 грудня.
Трагедія на різдвяному ярмарку
Український лідер заявив, що новини з Німеччини його шокували. Наразі там медики борються за життя постраждалих після жахливого нападу на різдвяний ярмарок.
"Насильство ніколи й ніде не повинно перемагати. Ми всі молимося за те, щоб медикам вдалося врятувати життя важкопоранених людей", — наголосив Зеленський.
За його словами, дуже важливо встановити всі обставини й мотиви нападника. Глава держави зазначив, що Україна підтримує жителів Магдебурга та всіх німців у цей важкий день.
"Тримайтеся, дорогі німецькі друзі", — додав він.
Нагадаємо, 20 грудня у Магдебурзі автобіль в'їхав у натовп людей на різдвяному ярмарку. Водія вже затримали правоохоронці.
Також перед інцидентом нападник писав у соцмережах, що хоче помсти. Він погрожував насильством.
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