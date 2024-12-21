Зеленский отреагировал на теракт в Магдебурге 20 декабря

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Johanna Geron

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на теракт в немецком городе Магдебурге. Он заявил, что насилие никогда и нигде не должно побеждать.

Об этом украинский лидер написал в соцсети X в субботу, 21 декабря.

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Украинский лидер заявил, что новости из Германии его шокировали. Сейчас медики борются за жизнь пострадавших после ужасного нападения на рождественскую ярмарку.

"Насилие никогда и нигде не должно побеждать. Мы все молимся за то, чтобы медикам удалось спасти жизни тяжелораненых людей", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, очень важно установить все обстоятельства и мотивы нападающего. Глава государства отметил, что Украина поддерживает жителей Магдебурга и всех немцев в этот трудный день.

"Держитесь, дорогие немецкие друзья", — добавил он.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, 20 декабря в Магдебурге автомобиль въехал в толпу людей на рождественской ярмарке. Водителя уже задержали правоохранители.

Также перед инцидентом нападающий писал в соцсетях, что хочет мести. Он угрожал насилием.