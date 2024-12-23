Украинка, пострадавшая во время теракта в Магдебурге, находится в тяжелом состоянии

Полиция на месте теракта. Фото: Volksstimme

Гражданка Украины, которая получила ранения в результате наезда автомобиля на людей на рождественской ярмарке в Магдебурге, находится в тяжелом состоянии. Она получает все необходимое лечение.

Об этом сообщили в МИД Украины в понедельник, 23 декабря.

Читайте также:

Состояние украинки тяжелое

В воскресенье консул Посольства Украины в Германии посетил в больнице гражданку Украины 1972 года рождения, которая пострадала в результате наезда автомобиля на рождественскую ярмарку в городе Магдебург.

Консул отметил, что женщине предоставляется все необходимое лечение. Дипломатическое учреждение находится на постоянном контакте с работниками медицинского учреждения и родственниками потерпевшей.

"Дело находится на контроле Посольства Украины в ФРГ", — заверил дипломат.

Ранее мы писали, что в результате теракта 20 декабря в немецком городе Магдебург пострадала гражданка Украины.

Напомним, 20 декабря автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в городе Магдебург. В результате есть погибшие и раненые.