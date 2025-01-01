В Польше военный открыл огонь по гражданскому авто

Польские военные. Иллюстративное фото: Минобороны Польши

В польском городе Мельник в среду, 1 января, военный в состоянии алкогольного опьянения устроил стрельбу. Он обстрелял гражданский автомобиль и скрылся в лесу.

Об этом пишет Onet.

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Стрельба в Польше 1 января

Правоохранители уточнили, что военнослужащий 18-й механизированной дивизии, который выполнял задание в рамках операции "Безопасное Подляшье", самовольно покинул территорию лагеря по табельному оружию. Далее он по неизвестным причинам обстрелял гражданский автомобиль, после чего спрятался в лесу неподалеку.

Издание отметило, что в результате инцидента обошлось без пострадавших. Ранее стало известно, что в авто находились отец и дочь.

В Оперативном командовании отметили, что были проведены розыскные мероприятия и военного немедленно задержали. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, 18 декабря в польском городе Отвоцк произошел пожар в Национальном центре ядерных исследований. В результате инцидента пострадали два человека.

Также мы писали, что 21 декабря в немецком городе Магдебург в результате наезда автомобиля в толпу на рождественской ярмарке есть погибшие и раненые.