Уйдет ли Зеленский на второй президентский срок

Зеленский ответил, пойдет ли на второй президентский срок
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не фокусируется на возможности баллотироваться на второй президентский срок. По его словам, сейчас это не цель.
Об этом Зеленский сказал в интервью для телемарафона "Єдині новини" в четверг, 2 января.
Пойдет ли Зеленский на второй президентский срок
"Не знаю, как закончится война. Если я сделаю больше, чем могу, тогда, наверное, буду смотреть на это решение более положительно. Сегодня это для меня не фокус, цель", — отметил Зеленский.
Президент подчеркнул, что главной его задачей сейчас является защита Украины, завершение войны и восстановление страны после агрессии РФ.
Ранее Зеленский отреагировал на теракт в Новом Орлеане. Он подчеркнул, что в Украине шокированы известием об этом нападении.
Также Зеленский высказался об остановке транзита российского газа. Он отметил, что это одно из самых больших поражений Москвы.
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