Уйдет ли Зеленский на второй президентский срок

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не фокусируется на возможности баллотироваться на второй президентский срок. По его словам, сейчас это не цель.

Об этом Зеленский сказал в интервью для телемарафона "Єдині новини" в четверг, 2 января.

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"Не знаю, как закончится война. Если я сделаю больше, чем могу, тогда, наверное, буду смотреть на это решение более положительно. Сегодня это для меня не фокус, цель", — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что главной его задачей сейчас является защита Украины, завершение войны и восстановление страны после агрессии РФ.

Ранее Зеленский отреагировал на теракт в Новом Орлеане. Он подчеркнул, что в Украине шокированы известием об этом нападении.

Также Зеленский высказался об остановке транзита российского газа. Он отметил, что это одно из самых больших поражений Москвы.