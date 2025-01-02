Зеленський подякував бригадам, які відбили жорстокі штурми ворога напередодні Нового року

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський відзначив бойові підрозділи Збройних сил України, які продовжують боротися з російськими загарбниками і завдвати їм відчутних втрат. Глава держви окремо згадав бійців, які стримали жорстокі російські штурми перед Новим роком.

Слова подяки Зеленський оприлюднив на своїй сторінці у Telegram у четвер, 2 січня.

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Зеленський подякував бійцям

"Дякую всім нашим підрозділам, які завдають ударів по російській армії і знищують окупанта", — наголосив президент.

Зеленський особливо відзначив 24-ту й 100-ту окремі механізовані бригади, які відбили один із найжорстокіших російських штурмів напередодні Нового року.

Також Зеленський згадав 59-ту окрему мотопіхотну та 68-му окрему єгерську бригади, які обороняють Покровськ, та 79-ту бригаду десантно-штурмових військ, яка надзвичайно активно діє проти російських загарбників.

"Молодці, воїни! Дякую всім!" — сказав президент.

Нові партнери України

В цьому році, за словами глави держави, до лав міжнародних партнерів Укрїни приєдналися нові держави, зокрема Сирія.

"Готуємося відновити дипломатичні відносини із Сирією та взаємодію в міжнародних організаціях. Я хочу подякувати нашій розвідці за безпекову основу цих контактів", — наголосив президент.

Також суттєво зміцняться торгівельні зв'язки з Ліваном. Зеленський нагадав, що зараз із цією держвою в України 400 мільйонів доларів тільки вітчизняного аграрного експорту, і його планують збільшити вдвічі.

"Я вдячний усім нашим урядовцям, дипломатам, українським компаніям — кожному, хто забезпечує наші звʼязки зі світом", — наголосив президент.

Раніше Зеленський відреагував на теракт у Новому Орлеані. Він наголосив, що в Україні шоковані звісткою про цей напад.

Також Зеленський висловився про зупинку транзиту російського газу. Він зазначив, що це одна з найбільших поразок Москви.