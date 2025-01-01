Масована дронова атака на Україну 1 січня — реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні після новорічної ночі прокоментував масовану атаку Росії на українські міста. За словами глави держави, навіть у святкову ніч агресор продовжив свою тактику завдання ударів по цивільному населенню, у кількох областях лунали вибухи.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

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"Росію навіть у новорічну ніч хвилювало лише те, як зробити боляче Україні. Сто одинадцять ударних дронів проти наших міст. Більша частина не досягла своїх цілей завдяки нашим засобам ППО, нашим мобільним вогневим групам і системам РЕБ. Але, на жаль, на цей час відомо про одну загиблу людину. Мої співчуття рідним і близьким. Також є постраждалі та руйнування. Усі служби задіяні", — написав Зеленський.

Президент також повідомив про постраждалих та значні руйнування внаслідок атаки, але наголосив, що всі екстрені служби активно працюють для ліквідації наслідків.

Зеленський висловив подяку усім, хто в ці складні часи стоїть на захисті країни та допомагає українцям.

"Рятувальники, які готові допомогти в будь-якій точці України. Усі екстрені служби, наші медики, кожен і кожна, чия робота — берегти життя. Дякую вам", — повідомив Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський зробив звернення до українців в окупації.

Також у ДСНС повідомили, що у Києві зросла кількість постраждалих внаслідок падіння уламків.