Зеленський заявив, що Україна продовжить боротися за українців в окупації.

Президент України Володимир Зеленский. Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський у новорічному зверненні звернувся до українців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях України. Він заявив, що країна продовжить боротися за наших громадян.

Відповідне відео опубліковано у Telegram-каналі глави держави.

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"І будемо боротися за всіх, кого Росія загнала в окупацію, та не змогла окупувати їхні українські серця. І скільки б зло під дулом автоматів не роздавало паспортів, наші люди кажуть: "Ви тут не рідні, ви — тимчасові". І весь той завезений бур’ян не приживеться на нашій землі, не переможе корінних", — заявив президент.

Зеленський зазначив, що знає, що українці чують його слова у різних куточках окупованої території. І додав, що одного разу Україна обов'язково повернеться і єдине, що буде розділяти громадян — це святковий стіл.

"Дорогі українці! Я знаю, що ви зустрічаєте Новий рік за нашим часом і зараз ви чуєте ці слова. У нашому Криму, на Донбасі, в Мелітополі, в Маріуполі — всюди, де чекають Україну. І куди одного дня Україна повернеться, щоб бути разом. І єдине, що розділятиме українців — це щедро накритий стіл", — сказав глава держави.

Президент додав, що за цим столом також будуть и ті, "хто зараз за кордоном, але зберегли Україну в собі".

Нагадаємо, що Зеленський підбив підсумки 2024 року, привітав українців з прийдешнім Новим роком, і побажав громадянам сили, єдності та наснаги.

Також ми писали, які ключові тези були озвучені президентом у новорічному зверненні. Зокрема, мова йшла про виробництво власної зброї, підтримку західних партнерів, а також завершення війни вже у цьому, 2025 році.